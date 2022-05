Tite empuja a Diego Carlos a los brazos de Luis Enrique

El seleccionador de Brasil llama a Gabriel Magalhaes, que podría debutar con la absoluta, y vuelve a dejar fuera al central del Sevilla. "Ya tengo el equipo montado", añadió el técnico

No ha habido una interpelación o una alusión directa, pero el mensaje que el seleccionador de Brasil le ha mandado hoy al central del Sevilla FC Diego Carlos Santos no deja lugar a dudas. Le está empujando claramente a los brazos de Luis Enrique y de la selección española. Tite no cuenta con uno de los mejores defensores del fútbol europeo y medalla de oro olímpica en los pasados JJ.OO. de Tokyo. El técnico de la pentacampeona ha dado este miércoles una convocatoria para próximos amistosos y ha asegurado que no habrá muchos cambios de cara a la lista que irá al Mundial de Qatar del próximo otoño.

"Ya tengo el equipo montado", señaló Tite en rueda de prensa, asegurando que en estos amistosos del próximo mes de junio, más que observar a nuevos jugadores, su intención es consolidar un equipo que tiene perfectamente definido y con "muy pocas dudas" de cara al Mundial. En este sentido, el mensaje para Diego Carlos es doble. Por un lado, porque está avanzando de que, salvo necesidad extrema por contratiempos no deseados, la puerta a nuevas incorporaciones está cerrada.

El segundo es que en esta lista ha vuelto a contar con Gabriel Magalhaes, central de 24 años del Arsenal ingles que, a pesar no haber debutado aún con la absoluta, ya ha ido convocado numerosas ocasiones y será quien se dispute cuarta y última plaza para el eje de la zaga de Brasil con el jugador del Atlético de Madrid Felipe Augusto. El madridista Militao, Marquinhos (PSG) y el veterano Thiago Silva (Chelsea FC) tienen un sitio fijo en los planes de Tite.

En definitiva, si bien ya es público que Tite abandonará el cargo de seleccionador de la 'verdeamarelha' después de la cita de Qatar 2022, sólo le está dejando dos opciones a Diego Carlos: esperarse a ver si con el próximo técnico tiene más suerte o dejarse querer por España e intentar jugar el Mundial con la 'Roja'. El central del Sevilla FC, cabe recordar, completó el proceso para obtener la nacionalidad española hace un mes y no ocupará plaza de extracomunitario la próxima temporada.

Este hecho de no ser extracomunitario le abre puertas y le granjea aún más pretendientes de cara al próximo verano. El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, ya dejó claro que su renovación y mejora de contrato está cerrada desde hace más de un año y medio y se firmará este verano, con un aumento de su cláusula de rescisión hasta los 80 millones de euros. El fornido zaguero va a estar en boca de todos y sorprende que un jugador que pudo irse a la Premier League este pasado mes de enero por cerca de 60 millones de euros y que lleva tres años siendo uno de los mejores de LaLiga en su puesto no entre en los planes de su selección.

En la RFEF ya 'ficharon' al francés Aymeric Laporte de cara a la pasada Eurocopa y sus dirigentes estuvieron rápidos para evitar que Dani Olmo jugara con Croacia. España no anda sobrada de centrales de primer nivel y la nacionalización de Diego Carlos se convirtió en uno de los temas estrella de conversación en todo el país a principios del pasado mes de abril.

El propio futbolista del Sevilla se dejó querer y dejó la puerta abierta "a todo" en unas escuetas palabras a la salida de un entrenamiento. Su caso exigiría bastante burocracia, pues fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo aseguran que podría haber problemas por el hecho de que los Juegos Olímpicos se consideran competición oficial, aunque también remarca el hecho de que en los JJ.OO. no compiten las selecciones absolutas.

En cualquier caso, más difícil parecía lo de Munir El Haddadi y al final logró jugar con Marruecos. También ha jugado cuatro encuentros (dos de ellos de carácter oficial) con la selección de Países Bajos el también defensor sevillista Karim Rekik, quien admitió en este una entrevista con este periódico que está intentando jugar con Túnez, país del que también tiene nacionalidad y con el que juega su hermano Omar.

Lista de 27 jugadores en Brasil para partidos contra Corea y Japón



Adenor Leonardo Bacchi, Tite, conformó una lista amplia, de 27 jugadores, que es la penúltima antes del Mundial. Además de los partidos con Corea del Sur el 2 de junio y con Japón el 6 de junio, los convocados participarán en un tercer amistoso el 11 de junio frente a un adversario aún no definido. Brasil tenía programado un amistoso con Argentina ese día en Melbourne (Australia), pero el partido fue cancelado por problemas comerciales, por lo que la Confederación Brasileña de Fútbol está buscando un posible rival, que podría ser una selección africana.

Las principales sorpresas en la lista divulgada este miércoles fueron el regreso de Gabriel Jesús, atacante del Manchester City inglés y que fue excluido en las últimas convocatorias por un bajón en su nivel, y la inclusión del volante Danilo, que viene destacando como jugador del Palmeiras, aunque Tite admitió que es debido a la lesión sufrida por Fabinho (Liverpool).

- Lista de convocados de Brasil:

. Porteros: Alisson (Liverpool/ING), Ederson (Manchester City/ING) y Weverton (Palmeiras).

. Defensores: Thiago Silva (Chelsea/ING), Marquinhos (París Saint-Germain/FRA), Éder Militão (Real Madrid/ESP), Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING), Daniel Alves (Barcelona/ESP), Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Guilherme Arana (Atlético Mineiro) y Alex Telles (Manchester United/ING).

. Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid/ESP), Fabinho (Liverpool/ING), Fred (Manchester United/ING), Bruno Guimaraes (Newcastle/ING), Lucas Paquetá (Lyon/FRA), Danilo (Palmeiras) y Philippe Coutinho (Aston Villa/ING).

. Delanteros: Neymar (París Saint-Germain/FRA), Vinicius Jr. (Real Madrid/ESP), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Richarlison (Everton/ING), Gabriel Jesus (Manchester City/ING), Raphinha (Leeds United/ING), Matheus Cunha (Atlético de Madrid/ESP) y Gabriel Martinelli (Arsenal/ING).