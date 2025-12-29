Andy Murray aparece en el horizonte de Carlos Alcaraz

Mientras Samu López asume el mando en el día a día y lidera pretemporada del murciano, en el entorno del número uno gana fuerza la idea de que el escocés pueda convertirse, a medio plazo, en el relevo definitivo de Juan Carlos Ferrero según el desarrollo de la temporada

Carlos Alcaraz se ha coronado como número 1 de la ATP y ha ganado 8 títulos en este dulce 2025, dos de ellos de Grand Slam, siendo en sus propias palabras el mejor año de su carrera. Pero también ha tenido su momento amargo tras la despedida de Juan Carlos Ferrero. Es por ello que Samuel López ha tomado las riendas, pasando a ser el entrenador principal de Carlitos para 2026.

Samu López, al frente de Alcaraz

La carrera de Samuel López ha dado un giro este mes de diciembre, que pasó de sumar el premio al Mejor Entrenador del Año de la ATP a quedarse solo al frente de la preparación de Carlos Alcaraz. Un entrenador amuleto, que sustituyó a Ferrero en torneos puntuales, ganando bajo su mando el murciano el Masters 1000 de Miami 2022 y el torneo de Queen's 2023. Se integró de forma definitiva a finales de 2024, pasando a descargar de trabajo a Ferrero y aportar otro punto de vista. Ahora, como head coach, apunta directo a su primer gran reto de la temporada: el Open de Australia 2026, que se celebrará desde el 12 de enero hasta el 1 de febrero.

Andy Murray, una opción en el horizonte

Según ha confirmado el periódico murciano La Verdad con fuentes del entorno de Carlos Alcaraz, el número 1 tendría ''un feeling especial'' y sus caminos podrían ''acabar encontrándose''. Eso sí, todo depende del desempeño de Samuel López y de como arranque la temporada.

Entre ambos existe una buena relación, incluso aprovecharon para entrenar antes de Wimbledon en 2023 y en 2023. Una relación de lo más curiosa, que evolucionó de una breve rivalidad generacional a una amistad, enfrentándose en la pista en dos ocasiones: India Wells 2021, que ganó Murray y Viena 2021, que ganó Alcaraz. En una entrevista con The Times incluso dijo: ''Su tenis me recuerda al fútbol de : es alegría, creatividad y espectáculo puro''.

La ejecución del plan de Ferrero

Con una pretemporada que ya estaba planeada por 'Juanki', Samu López ha pasado de ser la mano derecha de Ferrero a llevar el mando. En el Open de Australia del pasado año, Samu lideró el equipo mientras Ferrero se recuperaba de una operación de rodillas, sobre lo que Alcaraz declaró: ''Confío en él al 100%, es un gran entrenador y puedo aprender mucho de él''. López conoce a 'Carlitos' desde que era un niño, por lo que tras la salida de Ferrero la transición ha sido más suave. Su estilo está enfocado en seguir manteniendo la espontaneidad de su juego, clave para que no pierda el foco en el Open de Australia, su hueso duro de roer.