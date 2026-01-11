Daniil Medvedev, gran triunfador en Brisbane

Daniil Medvedev ha hecho un gran despliegue en la gran final del ATP 250 de Brisbane, imponiéndose a Brandon Nakashima en dos sets para confirmar su gran estreno de 2026

El primer gran campeón del tenis mundial en 2026 tiene nombre y apellidos, los de Daniil Medvedev, quien se ha impuesto con mucha solvencia en la final de Brisbane, consiguiendo dar un golpe sobre la mesa en un año que debe ser revitalizador para él tras todas las dudas que han experimentado en el pasado y que le han hecho caer en el ranking. No obstante, tras abrir su palmarés este curso tiene una gran oportunidad para sembrar las bases de cara al Open de Australia que empieza dentro de una semana.

El ruso se impuso en dos sets al estadounidense Brandon Nakashima en la final del ATP 250 de Brisbane. Medvedev, 13 en la clasificación de la ATP, doblegó a Nakashima, 33 en el ranking, por 6-2 y 7-6, haciendo bueno lo hecho en las las semis, en las que el el ruso venció este sábado a otro estadounidense, Alex Michelsen, número 37 del ránking, por 6-4 y 6-2. Nakashima, 33 de la clasificación mundial, ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 y se metió en su primera final de un torneo de la ATP cuatro años después, cuando lo hizo en San Diego en 2022, y la cuarta en su carrera.

Ahora, a por el Open de Australia

Ahora el moscovita tiene un gran objetivo entre ceja y ceja, el Open de Australia, por el cuál va a pelear en Melbourne desde el próximo domingo 18, después de una semana de descanso y celebración, tratando de volver a pelear por un grande, algo que hace mucho que no experimenta, lo que le va a permitir llegar con un perfil más bajo y desde ahí buscar la sorpresa, algo que sería además un gran impulso para él en lo que a puntos se refiere, ya que tiene mucho donde ganar tras su desastre del año pasado.

En 2025 un joven y entonces casi desconocido Learner Tien le apeó del torneo en un partido de primera ronda para el recuerdo, definidido en cinco sets y en el que ambos jugadores fueron al límite, por lo que ahora podrá sumar muchos puntos si mejora sus prestaciones y avanzar más allá del puesto 12 del ranking ATP con el que sale esta semana después de haber logrado esta gran victoria. Alguien con el bagaje de Daniil debería estar mucho más arriba buscando un puesto que le coloque entre lo que es, uno de los mejores.