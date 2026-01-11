A la tercera va la vencida para Polonia en la United Cup

Polonia se ha impuesto en la gran final de la United a Suiza, consiguiendo así, gracias a Iga Swiatek y Hubert Hurkacz, el título que se le había escapado en los últimos dos años

La selección de Polonia llegó a la United Cup con la espina clavada de haber perdido dos finales, sin embargo, tener un equipo con Hubert Hurkacz e Iga Swiatek es un seguro de vida, más tras comprobar lo que bien que ha vuelto el de Breslavia de sus lesiones y aunque la de Varsovia no esté del todo fina en este inicio de curso. Aún así les ha bastado para alzar la corona y tapar la herida del año pasado y el anterior, logrando la victoria ante la Suiza de Belinda Bencic y Stan Wawrinka.

En el primer encuentro, entre Iga Swiatek y Belinda Bencic, la polaca se vio superada en tres sets. La número dos en el ranking de la WTA se puso arriba con el primer set , pero en el segundo fue incapaz de ganar un juego, recibiendo un rosco ante una Bencic estelar esta semana, que en el tercero cerró con un 6-3 para darle el primer punto a Suiza. El individual masculino cruzó a Stan Wawrinka, 156 en la clasificación, con Hubert Hurkacz, 83 de la ATP, que inició a su favor con un 6-3. Sin embargo, el polaco igualó en el segundo set e hizo lo propio en el tercero por 6-3 para dejar todo en manos del dobles mixto.

El dobles mixto, la clave

En este torneo es siempre clave el dobles mixto y tras las victorias de Bencic y Hurkacz de nuevo en la final se iba a decidir. Ambos equipos han dominado con mucha solvencia durante toda la semana gracias a sus parejas, que han sido claves para acceder a esta final, destacando especialmente la suiza, donde Bencic y Jakub Paul eran los mejores sobre el papel. Sin embargo, este domingo se han topado con una dupla que ya demostró ante Estados Unidos su nivel y ahora han ido un paso más allá cerrando el título, Katarzina Kawa y Jan Zielinski.

Y en Sidney, los polacos, finalistas en 2024 y 2025, se impusieron en dos sets a los helvéticos por 6-4 y 6-3 en el tercer choque de la final, aprovechando dos roturas de las que su rivales no pudieron levantarse. Con Hurkacz y Swiatek no se esperaba que hubiera otros héroes, sin embargo, la dupla polca se ha hecho fuerte y tras ganar las semifinales a Gauff y Harrison, ha hecho lo propio con Bencic y Paul, consiguiendo así rematar el trabajo como les tocaba.