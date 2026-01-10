El dardo de Pat Cash al tenis moderno: ''Cambiar de entrenador no funciona''

El campeón de Wimbledon 1987 ha alzado la voz contra una de las tendencias más extendidas del tenis actual: la inestabilidad en los banquillos.

Pat Cash ha dado un golpe en la mesa. Sin citar nombres, el australiano lamenta la facilidad con la que jugadores y entrenadores rompen relaciones y defienden una idea clara: la continuidad, como demuestra la historia del tenis, sigue siendo una de las claves de éxito. Unas declaraciones que hacen inevitable pensar en el shock que fue la ruptura entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz.

Pet Cash y la moda del cambio de entrenador

La leyenda del tenis australiano, lo tiene claro sobre los cambios de entrenador en Tennis365: ''Como exjugador, le estás vendiendo tu conocimiento intelectual a un jugador. Le estás vendiendo 30 o 40 años de conocimiento y experiencia, y eso es invaluable. Te pagan una cierta cantidad de dinero por eso y hay que valorarlo, y a veces no. A menudo se disparan en el pie al no seguir con lo que hacen ni seguir buenos consejos''.

''Seguir con un entrenador funciona, y si miras atrás, los mejores tenistas han tenido éxito haciéndolo. Lo que estamos viendo es una tendencia de jugadores que se deshacen de sus entrenadores por unos pocos dólares'', afirma el extenista, conocido por ganar el torneo de Wimbledon en 1987. ''Le das a un jugador todo tu conocimiento y quieres que trabaje contigo para consolidarlo en una buena carrera. Lo que suele pasar es que toman esa información y se van. Lo vemos mucho y, por lo general, no funciona y se perjudican a sí mismos''.

Lo resume poniendo un ejemplo del deporte rey: ''He visto muchísimas veces que los jugadores se deshacen de su entrenador, y también lo vemos en el fútbol, ​​donde el Chelsea, equipo de la Premier League, despide a su entrenador tras perder un par de partidos. ¿Adónde los ha llevado eso?''.

Coco Gauff y sus problemas esta temporada

También ha hablado sobre la estadounidense, cuya temporada ha sido una auténtica montaña rusa. Por un lado, comenzó el año de forma espectacular al lograr el Roland Garros del pasado año, consolidándose en la cima del tenis mundial. Pero sus problemas de servicio y su derecha, convirtiéndose en la jugadora con más dobles faltas del circuito WTA, superando las 300 en la temporada. De esto mismo ha hablado Pet Cash, en el contexto de la relación entre el entrenador y el tenista: ''El servicio de Coco Gauff se podría haber arreglado en tan solo cinco minutos, pero le llevó años resolverlo. Trabajé junto a Gavin MacMillan mientras encontrábamos una solución para el saque de Brandon Nakashima y ahora él se ha convertido en un gurú del saque''.