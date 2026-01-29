Granollers y Zeballos se quedan a las puertas de la final en Melbourne

Marcel Granollers y Horacio Zeballos se han quedado a las puertas de una nueva final de Grand Slam tras caer en las semifinales del Open de Australia de forma muy ajustada ante Christian Harrison y Neal Skupski

La experiencia es un grado en el tenis, más aún en la modalidad de dobles, lo que a lo largo de los últimos años ha permitido a Marcel Granollers y Horacio Zeballos convertirse en una de las mejores duplas del planeta. De hecho, en 2025 tuvieron un curso para el recuerdo ganando Roland Garros y el US Open. Por eso mismo querían empezar 2026 haciendo lo mismo en el Open de Australia, sin embargo, no han sido capaces tras caer en una muy apretada semifinal, definida en dos sets, 6-3 y 7-6, ante los sextos favoritos, el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski.

La pareja formada por el español y el argentino se quedó a las puertas de una nueva final, ahora en el torneo 'aussie', por lo que Granollers no pudo convertirse en el primer jugador de la 'armada' en situarse en la final del primer Grand Slam de la temporada en dobles y junto a Zeballos volvió a estancarse en las semifinales, en un duelo que pudieron alargar en el segundo parcial, cuando tuvieron un punto de set que no aprovecharon.

Volver a fallar en Melbourne

Granollers, de 39 años y Zeballos, de 40, que juntos acumulan diez títulos, entre ellos los cinco del pasado año donde amarraron los dos grandes mencionados, perdieron después de una hora y 38 minutos y siguen con sus problemas en el Open de Australia, un evento que nunca han logrado ganar, ni siquiera alcanzar la final, una buena muestra de que pese a su dominio, las pistas más rápidas como la de Melbourne Park les cuestan un poco más que otras más lentas como las de tierra batida, en las que son la mejor pareja de la ATP.

Aún así estas semifinales, que ya consiguieron antes en el 2022 y 2023 y que ha sido su tope en Melbourne hasta ahora, son un gran resultado, pese a que ahora se sume esta presente edición, en la que eran los terceros cabezas de serie, como un nuevo intento sin éxito de triunfo. Por otro lado, para sus rivales Harrison y Skupski el camino se abre de par en par, pues jugarán la final contra los australianos Jason Kubler y Marc Polmans que se impusieron al británico Lucas Johnson y el polaco Jan Zielinski por 6-2, 3-6 y 6-3. Más allá de favoritismo, la realidad es que si algo tiene este torneo es que permite muchas opciones a los locales, que se crecen ayudados por su público.