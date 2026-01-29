Todos los resultados de las semifinales del Open de Australia 2026 el 29 de enero: ¡Sabalenka y Rybakina vuelven a enfrentarse en una final!

La penúltima ronda del cuadro femenino en Melbourne Park ha definido una batalla de titanes. Las semifinales confirmaron que el tenis de máxima potencia sigue gobernando las pistas australianas, dejando en el camino la resistencia de Svitolina y la decisión de Pegula

El Open de Australia 2026 ya conoce a sus finalistas tras una jornada de contrastes en Melbourne. Aryna Sabalenka ratificó su hegemonía con una exhibición de fuerza ante Elina Svitolina, a quién doblegó sin contemplaciones. por su parte, Elena Rybakina tuvo que emplearse a fondo para frenar la rebelión de Jessica Pegula en un segundo set de infarto. Ambas ganadoras volverán a verse las caras en la gran final, reeditando el icónico duelo de 2023 por el trofeo.

Sabalenka no tiene contemplaciones

Aryna Sabalenka alcanzó el partido por el título tras exhibir una superioridad física incontestable frente a Elina Svitolina. La actual líder del ranking mundial desmanteló cualquier planteamiento táctico de la ucraniana con un rotundo 6-2 y 6-3. Desde los compases iniciales, la bielorrusa impuso una cadencia de golpeo que neutralizó la defensa de la ucraniana, quien venía de deslumbrar ante Gauff pero que hoy se vio desbordada.

La agresividad de Sabalenka no dio tregua, sus envíos profundos y ajustados a los límites del campo impidieron que su oponente pudiese variar el ritmo. Svitolina admitió tras el cho que, pero se a sus intentos por cambiar las alturas y prolongar los intercambios, la confianza de Aryna en este Grand Slam resultó una barrera infranqueable. La ucraniana abandona Austria con sensaciones positivas tras un inicio de año brillante, pero reconociendo la hegemonía actual de la número 1.

Rybakina resiste a la embestida de Pegula

Por el otro lado del cuadro, Elena Rybakina selló su pase tras una contienda de contrastes ante Jessica Pegula con un resultado de 6-3, 7-6 (7). La kazaja, que comenzó el duelo con una precisión quirúrgica, se llevó el primer parcial por 6-3 gracias a un servicio inalcanzable. Sin embargo, lo que parecía un tramite se complicó cuando Pegula haciendo gala de su resiliencia, logró descifrar el juego de su rival y remontar un 5-3 adverso en el segundo set.

La estadounidense forzó un agónico tie-break tras quebrar dos veces el saque de la moscovita, llegando incluso a disponer de una oportunidad para forzar el tercer set. No obstante, Rybakina recuperó la templanza en el último suspiro, apoyándose en su saque para cerrar el desempate y terminar el encuentro en 100 minutos de tensión.

Con estos resultados, el Open de Australia revivirá la reedición de la final de 2023, con una Sabalenka que va a por todas y una Rybakina que hoy ha demostrado que tiene resistencia para batir a cualquier rival. La final tendrá lugar el sábado 31 de enero a las 9:30 hora peninsular española.