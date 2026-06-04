"Hacía un tiempo horrible, llovía..."; el gran triunfo en Roland Garros de Garbiñe Muguruza cumple diez años

La tenista española ganó su primer Grand Slam hace hoy una década, un 4 de junio en el que París se rindió a ella tras ganar a Serena Williams

Roland Garros recordaba este miércoles que, todos los años en las dos últimas décadas, era un día sonado porque siempre celebraban allí el cumpleaños de Rafa Nadal. Cuando llega esta semana, en la que se juegan las últimas rondas, siempre hay recuerdos y aniversarios diferentes, que recuerdan a títulos. Y, en este caso, este 4 de junio la que hace diez años que se coronó en París es Garbiñe Muguruza.

La ahora directora del Mutua Madrid Open ganó su primera final de Grand Slam en París (7-5 y 6-4) ante Serena Williams, con lo que se quitó la espinita de una derrota en la primera final de Grand Slam disputada un año antes (Wimbledon) ante esta misma rival. Y se dio confianza para lo que llegaría después: Wimbledon 2017, la WTA Tour Championships 2021...

"Tengo recuerdos de todo tipo. Hacía un tiempo horrible. Me acuerdo que llovía y hacía muchísimo frío. Fue bastante atípico y fueron tres semanas, realmente, muy duras, largas, de ganar partidos poco a poco, largos, de ir cogiendo confianza... Yo en Roland Garros estaba, digamos, como más cerca. No fue como que en el 2016 que aparecía en un torneo. Llevaba varios cuartos acumulados. Era como que ya sentía que se acercaba el año que podía llegar a la final", afirma Garbiñe Muguruza, en una entrevista con la agencia Efe, donde reconoce que fue un punto de inflexión para su carrera.

El triunfo de Muguruza que desbloqueó lo que llegaría después

"Al final siempre piensas en que trabajas porque quizás algún día sea, quizás sea ahí, pero nunca lo sabes con certeza si vas a llegar a conseguirlo. Y cuando al final lo consigues es como que te dices 'sí, lo puedo hacer, lo he hecho'", añade la tenista vasca, que reconoce que eso le convenció de que podía lograr otras cosas. "No eran solo sueños inalcanzables. Yo siempre creí que lo podía conseguir y eso -el triunfo- lo plasma, y te llevas el trofeo a casa, lo consigues", añade.

Muguruza reconoce que ese triunfo fue clave de cara a su victoria en Wimbledon un año después. "Ya pude jugar la final de Wimbledon un año antes, que perdí y cogí experiencia. Pero ganar, volver a estar en ese escenario, saber lo que es ganar un Grand Slam, una final, saber lo que es afrontar ese momento... ¡Ostras! Desbloqueé un nivel, una novedad que antes no había vivido y pasó a formar parte de mis vivencias. Poca gente gana un Grand Slam y Roland Garros para los españoles es todo y encima mi primer Grand Slam fue Roland Garros. Todo perfecto", estima.

Garbiñe Muguruza quería a Serena Williams

Lo curioso es que, tras perder la final de Wimbledon en 2015 con Serena Williams, Muguruza quisiera que fuera ella la rival en Roland Garros. Quería ser campeona ante la número uno del mundo. "Llegar a la final y jugar contra Serena Williams era como 'la final'. Mucha gente me decía que estaba loca porque quería jugar la final contra Serena Williams, pero yo sentía que era el partido ideal para una final de Grand Slam, como que valía más si conseguía ganar ese partido. Y recuerdo que jugué muy bien, muy muy bien y que me hice con el trofeo. Fue espectacular", recuerda.

Ahora que han pasado diez años y que, curiosamente, Serena Williams ha anunciado esta semana que vuelve a las pistas, Garbiñe Muguruza asegura que eso no entra en su cabeza. Que la competición ha pasado a otra dimensión para ella.

Tras el anuncio de Serena, Garbiñe reconoce que ella no volvería

"Echo de menos ciertos momentos. La adrenalina. Salir a una pista central, hacer un buen punto, ganar un partido... Momentos puntuales. Pero la vida de un atleta profesional es muy dura, son muchas horas, viajando, entrenando, la soledad... Es un deporte individual. Echo de menos cosas, sí. Pero al final me quito el gusanillo estando rodeada de torneos de tenis, dirigiendo torneos de tenis también, siento que no me he ido, que sigo, desde la grada, pero sigue en mi ADN", afirma la exjugadora nacida en Caracas.

Ahora que ha pasado un tiempo desde que anunciara su retirada, Garbiñe Muguruza puede mirar atrás con más tranquilidad y se muestra satisfecha con el legado que ha dejado. "Muy contenta de mi carrera. He conseguido muchos de mis sueños y estoy muy orgullosa del camino recorrido, también de mis inicios, de todo. Tanto yo como mi familia. Todos los sacrificios por conseguir tu sueño, nunca decaer y seguir adelante" han merecido la pena.