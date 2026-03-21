Jornada agridulce para España en Miami

Paula Badosa y Davidovich cayeron estrepitosamente, pero Rafa Jódar y Landaluce dan la sorpresa

Luces y sombras para el tenis español en el Masters 1000 de Miami. La alegría por el pase de Carlos Alcaraz a tercera ronda se completó con las grandes noticias de Rafa Jódar y Martín Landaluce. El primero barrió de la pista a Aleksandar Vukic con un rotundo 6-1 y 6-2, mientras que Landaluce dio el campanazo al tumbar a Luciano Darderi en tres sets, 6-3, 6(4)-7 y 6-4. La cruz de la moneda fueron las eliminaciones de Paula Badosa y Alejandro Davidovich, que se despiden del torneo.

La cara A: las victorias de Jódar y Landaluce

Rafa Jódar sigue quemando etapas a una velocidad de vértigo. Con apenas 19 años y solo unos días después de su estreno en la categoría de Indian Wells, el madrileño ha dado un golpe sobre la mesa en Miami. Aprovechando su entrada en el cuadro tras la baja de Lorenzo Musetti, no dio opciones a un Aleksandar Vukic que se vio totalmente superado. Jódar cimentó su victoria en un servicio imperial, ganando el 80% de los puntos con su primer saque y mostrando una madurez impropia de su edad al salvar las cinco bolas de rotura que encadenó. Este triunfo, fraguado desde la fase previa, no solo le permite alcanzar la tercera ronda, sino que le asegura matemáticamente un puesto entre los cien mejores tenistas del mundo. Su próximo obstáculo será el argentino Tomás Martín Etcheverry, quien viene de derrotar al belga Zizou Bergs.

Por su parte, Martín Landaluce también dejó su huella en Florida con una actuación de mucho nivel. El tenista de 20 años, actual 151 del ranking ATP, logró su mejor registro histórico en este torneo al superar a Luciano Darderi en un duelo marcado por su agresividad. Landaluce, que también tuvo que ganarse el puesto en la fase de clasificación, desbordó a su rival con 40 golpes ganadores y mostró una gran solidez al ceder su servicio únicamente en dos ocasiones. Tras mejorar su marca de 2024, donde alcanzó la segunda ronda, el madrileño se prepara para un nuevo reto: el ruso Karen Khachanov.

La cara B: las derrotas de Badosa y Davidovich

Paula Badosa se despidió de Miami tras caer con dureza ante Iva Jovic, número 17 del mundo, logrando sumar apenas tres juegos. La derrota de la catalana, última española en liza tras la baja de Cristina Bucsa, supone un revés anímico y físico que la desplazará fuera del top 100. Este descenso complica seriamente su entrada directa al cuarto de Roland Garros, comprometiendo su calendario en la gira de tierra batida

Por su parte, Alejandro Davidovich tropezó en su debut frente a Quentin Halys por 7-6 y 6-4. El malagueño no logró superar su techo histórico en el torneo tras un primer set fatídico, donde desperdició una bola de parcial en el desempate. Aunque intentó reaccionar en la segunda manga, la pérdida de su servicio terminó entregando la victoria al francés que aprovechó la inestabilidad del malagueño.