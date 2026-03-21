Miami Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 21 de marzo con Badosa, Jodar, Sinner...

Badosa y Jódar, además de Davidovich, son la representación española en una cargada jornada del sábado en el Miami Open 2026

La lluvia fue otra vez protagonista en la jornada del viernes del Miami Open 2026 y eso hizo que se reprogramaran para este sábado ocho encuentros, cargando así una jornada que ya estaba muy cargada con la presencia de muchos de los favoritos.

Los españoles Paula Badosa y Rafa Jódar son dos de los que se vieron afectados en esos ocho encuentros y este sábado se encargarán de abrir la jornada a las cuatro de la tarde (hora peninsular española).

No serán los únicos españoles presentes en un torneo que ya vio el viernes cómo Carlos Alcaraz y Martín Landaluce alcanzaban la tercera ronda en el cuadro masculino. Alejandro Davidovich también abre pista ante el francés Quentin Halys.

Sinner y Zverev vuelven a la carga

Será una jornada con muchos favoritos presentes, entre ellos, Sinner y Zverev. El italiano se enfrenta al bosnio Damir Dzumhur en segunda ronda, mientras que Zverev se las ve con el estadounidense Martin Damm en el partido que cierra la pista Estadio.

Esperado será el duelo entre el japonés Rei Sakamoto, una de las sensaciones del Miami Open 2026, ante Daniil Medvedev o saber qué hará Coco Gauff, tras sufrir lo indecible el viernes, frente a su paisana Alycia Parks.

Orden de juego Miami Open sábado 21 de marzo 2026

Pista Estadio

Francesca Jones-Jessica Pegula (17:00 horas -hora peninsular española-)

Damir Dzumhur-Jannik Sinner (No antes de las 18:00)

Rei Sakamoto-Daniil Medvedev (A continuación)

Alycia Parks-Coco Gauff (No antes de las 00:00)

Martin Damm-Alexander Zverev (No antes de las 1:30)

Grandstand

Kamil Majchrazak-Learner Tien (16:00 horas)

Elena-Gabriela Ruse-Madison Keys (No antes de las 18:30)

Amanda Anisimova-Yuliia Starodubtseva (A continuación)

Alexandra Eala-Magda Linette (A continuación)

Ben Shelton-Alexander Shevchenko (No antes de las 00:00)

Butch Buchholz

Leylah Fernandez-Oksana Selekhmeteva (16:00 horas)

Talia Gibson-Naomi Osaka (A continuación)

Anastasia Zakharova-Victoria Mboko (A continuación)

Adam Walton-Jakub Mensik (A continuación)

Frances Tiafoe-Arthur Cazaux (A continuación)

Pista 1

Alejandro Davidovich-Quentin Halys (16:00 horas)

Felix Auger-Aliassime-Marton Fucsovics (A continuación)

Alex Michelsen-Cameron Norrie (A continuación)

Gabriel Diallo-Ugo Humbert (A continuación)

Brandon Nakashima-Marin Cilic (A continuación)

Pista 7

Zizou Bergs-Tomás Martín Etcheverry

Corentin Moutet-Tomas Machac (A continuación)

Andrey Rublev-Alejandro Tabilo (A continuación)

Francisco Cerúndolo-Thiago Agustín Tirante (A continuación)

Pista 5

Aleksandr Vukic-Rafa Jódar (16:00 horas)

Terence Atmane-Arthur Rinderknech (A continuación)

Diana Shnaider-Belinda Bencic (A continuación)

Karolina Muchova-Katie Boulter (A continuación)

Pista 2

Iva Jovic-Paula Badosa (16:00 horas)

Qinwen Zheng-Sloane Stephens (A continuación)

Mirra Andreeva-Marie Bouzkova (A continuación)

Sorana Cirstea-Elise Mertens (A continuación)