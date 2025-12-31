Rafa Nadal se despide de 2025 con una magnífica noticia

Su academia ha emitido un comunicado celebrando que 2025 ha sido uno de los años más importantes en la historia de la misma en todos los niveles

La Rafa Nadal Academy ha destacado este miércoles en un comunicado que cierra 2025 celebrando “uno de los años más relevantes” de su historia, el primero completo tras la retirada de Rafa Nadal del circuito profesional.

En el ámbito deportivo, la academia resalta que Jaume Munar firmó la mejor temporada de su carrera, alcanzando el puesto número 36 del ránking mundial. Entre sus logros destacan su primera clasificación para los octavos de final de un Grand Slam, en el US Open, y su papel en la Copa Davis, donde España llegó a la final.

Por su parte, la filipina Alex Eala logró situarse entre las 50 mejores jugadoras del circuito WTA y ganó su primer partido en un Grand Slam. Además, conquistó su primer título en Guadalajara, alcanzó una final en Eastbourne y llegó a semifinales en el Miami Open.

Otros tenistas formados en la academia también han protagonizado un año destacado, como el noruego Casper Ruud, campeón del Mutua Madrid Open; el hongkonés Coleman Wong, que sumó varias victorias en Grand Slam; y la argentina Solana Sierra, ganadora del Mallorca Women’s Championships.

Además de los resultados deportivos, la academia ha avanzado en su nueva estructura en el área de tenis, con incorporaciones como la de Gustavo Marcaccio, nuevo director de tenis en todos los centros vinculados a su expansión internacional.

En el plano institucional, la Rafa Nadal Academy ha reforzado su proyección global con la inauguración del Rafa Nadal Tennis Center en Marbella, el primero abierto en España, y con el anuncio del primer centro en América del Sur, que se ubicará en Porto Bello (Brasil) y cuya apertura está prevista para 2028.

Rafa Nadal y su vuelta a las pistas en 2026

En otro orden de cosas, hace unos días Rafa Nadal dejó abierta la posibilidad de volver a las pistas. La última que vez que se vistió de corto para jugar fue en las Finales de la Copa Davis de 2024, donde perdió el primer encuentro de la eliminatoria ante Botic van der Zandschulp. Y, ahora, Roger Federer le habría propuesto jugar una exhibición junto a él. Y cuestionado sobre ello, ha sido claro: "Si conseguimos hacer algo que nos divierta, que tenga sentido y nos apetezca, ¿por qué no? No hay ninguna puerta cerrada a volver a tomar una raqueta, pero necesitaría un tiempo prudencial y estar preparado".

Eso sí, de momento es algo que no le preocupa demasiado, ya que está más centrado en disfrutar de su familia y del día a día: "No vivo pensando que fui tenista. El recuerdo siempre estará, pero ya no vivo pensando en tenis, más allá de momentos puntuales en la Academia".