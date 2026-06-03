El sorpresón en Roland Garros se hace realidad

La número uno del mundo colapsa en cuartos y habrá una semifinalista que empezó Roland Garros fuera del Top-100

La 114 del ránking femenino o la cabeza de serie número 25. Una de las dos estará en la final femenina del sábado en Roland Garros 2026. El descalabro de las favoritas en esta edición del Grand Slam parisino tuvo su culminación este miércoles con la eliminación de la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, la derrota de la rusa Anna Kalínskaya a manos de una jugadora, como Maja Chwalinska, que sólo había ganado un partido en toda su carrera.

En un torneo cargado de sorpresas, en el que se vio la eliminación prematura de tres de las cuatro primeras cabezas de serie (Rybakina, Coco Gauff y Swiatek), Aryna Sabalenka era la gran esperanza de ver a una de las grandes estrellas en la gran final.

No sólo no estará ahí, sino que no estará ni siquiera en semifinales tras sufrir un 'colapso' incomprensible en su juego cuando mandaba un set arriba y parecía tener controlado el segundo set. La tenista bielorrusa perdió once de los doce últimos juegos ante la rusa Diana Shnaider para caer por 3-6, 7-5 y 6-0.

Shnaider resiste con 4-6 y 1-4 en contra

Shnaider había plantado cara desde el principio, pero Sabalenka había sabido imponer su superioridad pese a asumir que las condiciones no eran las mejores. La número uno del mundo no escondía que le molestaban la humedad y el viento que se apreciaba en la Philippe Chartrier, una pista muy molesta cuando el viento azota.

La jugadora bielorrusa se apuntó por 6-4 la primera manga y empezó la segunda como un tiro, con la intención de cerrar cuanto antes su pase a las semifinales del viernes. Su ventaja fue hasta el 4-1, con dos 'breaks' a favor, que hacían indicar un rápido desenlace.

Sin embargo, ocurrió lo inesperado. De ahí al final, sólo ganó un juego. El que le permitió igualar a cinco la segunda manga. Shnaider, con todo perdido, se soltó, se quitó la presión y empezó a ganar un punto tras otro hasta darle la vuelta al set y al partido.

Tres 'breaks' casi consecutivos le dieron el set a la rusa por 7-5. Sabalenka, muy tocada, cometía un error tras otro sin encontrar solución y acabó encajando un 'rosco' en el último set.

Chwalinska dio la primera gran sorpresa del día

Si de sorpresón podría calificarse la eliminación de la número uno, pese a la calidad de su rival, más sorpresa es aún que una jugadora, como la polaca Maja Chwalinska, estuviera aún 'viva' cuando llega procedente de la fase previa, tuvo que superar tres partidos antes de empezar el cuadro final y ocupaba el puesto 114 del mundo cuando empezó Roland Garros.

Hasta ahora, Chwalinska sólo había ganado un partido en un cuadro final de un Grand Slam. Ahora, tras hacer su enésima proeza, en este caso ante la rusa Anna Kalinskaya (25 del mundo), ya ha ganado cinco más y se ha metido en semifinales. El 7-6(3) y 6-3 con el que acabó el partido no sólo le permitirá luchar con Diana Shnaider con estar en la final, sino que, de momento, ya le han situado en el Top-30 y con opciones de subir mucho más si sigue ganando.

"No me lo puedo ni creer. No puedo explicar lo que me está pasando", decía emocionada en pista la tenista polaca, que ha ilusionado a su país tras la eliminación de la cuatro veces campeona en París, Iga Swiatek.

Su hazaña, llegar a semifinales desde la previa, tiene algún precedente en París, pero ella quiere más, quiere emular lo logrado por Emma Raducanu en 2021, cuando se hizo con el US Open llegando directamente desde la fase de clasificación. Está a dos pasos.