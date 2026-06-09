Pablo Laso revoluciona el baile de entrenadores en la ACB con Unicaja, Barça y Baskonia implicados

El entrenador español cierra su corta aventura al frente de Anadolu Efes y se posiciona como una opción muy real para sustituir a su amigo Ibon Navarro como jefe del vestuario de la entidad de la Costa del Sol, quien a su vez parece alejarse definitivamente del Barça

Verano de revuelo el que nos espera en la Liga ACB con algunos de sus banquillos más potentes en duda. Si bien parece que Sergio Scariolo continuará en el Real Madrid, hay dos grandes buscando nuevo inquilino –Unicaja Málaga y Barça– y otro que no tiene nada claro que vaya a seguir adelante con el que ya tiene –Paolo Galbiati en Baskonia–. Y por si el lío fuese chico, aparece de pronto Pablo Laso revolucionando el mercado al cerrar su etapa en Anadolu Efes.

Lo cierto es que se estaba viendo venir. El técnico vasco no ha tenido un paso demasiado amable por el baloncesto turco. Llegó a Anadolu para sustituir a Igor Kokoskov en el mes de noviembre con plena confianza de la directiva; tanto es así que le firmaron por dos años. Sin embargo, los resultados han estado lejos de lo esperado al terminar en penúltima posición la fase regular de la Euroliga y caer en semifinales de la competición doméstica ante el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius (1-3 en la serie). Ese flojo rendimiento ha hecho que la gerencia opte por dar salida a Laso para recuperar a Luca Bianchi.

Aunque el futuro de Laso es del todo incierto, desde Diario SUR apuntan que su condición de entrenador libre ha hecho que este pase de ser una opción remota para el banquillo de Unicaja, a uno de los principales candidatos a tal puesto. No ha sido en caso alguno una sorpresa. El propio preparador español abría la puerta a un cambio de aires hace escasos días en una entrevista concedida al diario AS, en la cual también hablaba de la situación de su homólogo en los banquillos, Ibon Navarro.

"Ibon Navarro es amigo mío. También he leído que puede ir al Estrella Roja, pero no lo sé, no he hablado con él. Eso es un ejemplo para Málaga, pero es igual en casi todos los sitios. Los rumores se han adelantado en el tiempo y muchos no pasan de ahí. Tengo contrato para el año que viene con una salida por parte del club y otra mía. Las cosas están claras. Si los dos queremos seguir, continuaremos. Si el Efes no quiere o yo deseo salir, podría hacerlo pagando una cantidad", comentaba.

Horas frenéticas en el Unicaja y el Barça

Aunque se habla sin descanso del posible nuevo entrenador de los andaluces, lo cierto es que por ahora ni siquiera se ha cerrado la desvinculación de Ibon Navarro. Si bien se sabe desde hace semanas que no sigue, las conversaciones aún no han llegado al puerto deseado, siendo este miércoles 10 de junio la fecha límite marcada para ello. ¿Y qué ocurre con la opción del Barça? Pues parece que se ha desvanecido ante el firme interés del Estrella Roja.

Los blaugranas no tienen nada claro el rumbo a tomar. Se habló desde Sport como si Ibon Navarro fuese el elegido, pero el propio club lo desmintió. Posteriormente surgió el nombre de Vassilis Spanoulis, pero parece que este entrenará al Aris griego. Les queda la puerta de Zeljko Obradovic, pero para nada está clara. Sí, se están quedando sin opciones para sustituir a Xavi Pascual.

Y si en la Ciudad Condal hay dudas, por la Costa del Sol tienen claro lo que quieren, pero no por ello es más fácil que vayan a conseguirlo. Mientras se cierra el adiós del ya legendario entrenador de Unicaja, los contactos para cerrar a su sustituto se suceden. En esa línea gusta mucho Moncho Fernández, pero tiene contrato con el Bàsquet Girona y además ha subrayado estar muy contento allí, por lo que parece estar descartado.

El caso particular de Baskonia

Como ya es habitual por el Buesa Arena, los fenómenos paranormales están a la orden del día. Hace un año despidieron a mitad de julio a Pablo Laso cuando parecían confiar en él y ahora, ya a mitad de junio, Paolo Galbiati se temía que le hicieran la misma jugada; o al menos eso parecía hasta que él mismo salió en rueda de prensa para confirmar que seguiría en Baskonia: "Quiero cancelar todo el ruido. Voy a continuar la próxima temporada".

El culebrón parecía cerrado, pero la cruda eliminación en cuartos de final de la Liga ACB ante el Joventut de Badalona ha vuelto a despertar dudas. El propio Galbiati ha reculado diciendo que no sabe que pasará con su futuro, mientras que desde SER Vitoria se apunta que su continuidad sigue siendo un asunto a analizar tras el final de temporada... Hay partido.

La trayectoria reciente de Pablo Laso

Hablar de Pablo Laso es hacerlo de un entrenador que triunfó por todo lo alto en el Real Madrid (22 títulos en 11 años, incluyendo dos Euroligas), pero que a su vez no ha dado con la tecla desde que abandonar la entidad de la capital de España.

Ya fuera del Madrid, el vitoriano abrió su nueva etapa en el Bayern de Múnich, donde solo aguantó un año pese a ganar Copa y Liga. Posteriormente, en la campaña 2024-25, cogió las riendas de Baskonia, pero no alcanzó las metas marcadas y en verano fue despedido. En este curso que ya se extingue, el 2025-26, se hizo cargo de Anadolu Efes desde el mes de noviembre sin conseguir tampoco que su equipo rompiese a jugar. Suena bien para Unicaja, pero no se trata en caso alguno de una apuesta segura.