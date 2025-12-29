Scariolo avisa de lo que le viene al Real Madrid y manda un mensaje a Usman Garuba: "Es una cuestión mental..."

El técnico madridista quiere que todos tengan claro que, jugando cada 48 horas, hay que reservar jugadores y se van a perder partidos, pero que el objetivo de crecimiento es a más largo plazo

"Estamos mejorando claramente, cada vez más. Creo que todavía necesitamos crecer en las próximas semanas y meses, pero la tendencia es claramente positiva. A veces nos gustaría acelerar un poco ese proceso, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder". El mensaje de tranquilidad que Sergio Scariolo trató de dejar el viernes tras la derrota del Real Madrid en Mónaco se veía ratificado este domingo, cuando su equipo era capaz de lograr remontar una desventaja de 14 puntos ante Unicaja en un duelo liguero que se le había complicado.

Los blancos, sin Lyles ni Okeke, y con Tavares limitado por faltas, lograron hacer de la defensa su mejor arma, Abalde y Garuba lideraron a los suyos en la segunda mitad y el equipo respondió con un triunfo que, al final, fue hasta cómodo (91-82).

"Estamos satisfechos de la evolución y con exigencia y ambición de ir creciendo, sabiendo que habrá partidos que se pierden, que habrá partidos que como en Mónaco juegas a muerte y los demás son tan buenos que te ganan de cinco puntos. Hay que seguir y hay que prepararse para el siguiente porque casi siempre viene menos de 48 horas después", recordaba un Scariolo que sabe que esta semana le esperan los dos partidos más importantes en la liga española, un UCAM Murcia, este martes, que les recibe como segundo clasificado de la ACB y con opciones de igualarles en la tabla; y un Barça, el domingo, que está en racha y no pierder desde que se fuera Joan Peñarroya.

"La energía cuando juegas cada 48 horas es muy limitada, sobre todo cuando tienes muchos jugadores en condiciones imperfectas, incluso bajas de gente que tenía que estar en el campo. Resulta difícil estar 40 minutos metidos. Hay que elogiar la actitud de los jugadores y creo que la gente ha participado, ha ayudado a su equipo", añadía un Scariolo, que quiso dar su parte a los madridistas: "Los aficionados del Madrid hoy han llenado el pabellón y han sido un factor muy importante también de esta victoria".

Scariolo no piensa cambiar el plan

El entrenador del Real Madrid justificaba las ausencias y las rotaciones y aseguraba que había que ser pacientes pese a ceder en algunos partidos, ya que lo importante es tenerlos bien cuando se jueguen los títulos. "En determinados momentos de partido y en determinados partidos tenemos que estar dispuestos a correr riesgo para evitar que se puedan repetir situaciones en las que los jugadores llegan realmente fuera de gasolina en un momento dado de la temporada. Hay que ser sistemáticos y hay que intentar encontrar el equilibrio entre la exigencia y el no pensar que podemos ganar todos los partidos", avisaba.

Una vez dejado claro esto, el de Brescia sacaba pecho por lo que habían podido hacer sus hombres. "Tiene muchísimo mérito remontar catorce puntos a un equipo tan bueno como el Unicaja, más cuando tienen muchos días para preparar un partido sabiendo cómo lo preparan y qué clase de calidad técnico-táctica tienen en el trabajo del día a día", avisaba el ex, precisamente, del equipo malagueño.

Sergio Scariolo, en este sentido, hacía especial hincapié en el trabajo de Usman Garuba. "Viene jugando desde hace tiempo de una manera intensa, agresiva, cada vez más inteligente; y eso es decisivo. El paso siguiente de mejora es ser capaz en la primera salida de producir esa intensidad, esa energía y ese impacto en el partido que normalmente produce la segunda salida. Es una cuestión mental porque es el mismo jugador. Esta vez, en un partido en el que Edy ha sido condicionado por las faltas, ha echado una mano", reconocía el exseleccionador español.