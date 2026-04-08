Fenerbahçe - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los blancos necesitan ganar en territorio turco para no ver realmente complicadas sus opciones de clasificación directa para los cuartos de final de la máxima competición continental

Ya encajado el tortazo en cancha de Olympiacos, el Real Madrid está obligado a levantarse en tierras turcas, donde visita este jueves 9 de abril al Fenerbahçe con la intención de sumar una victoria que le acerque a los cuatro primeros puestos de la Euroliga.

Los chicos de Sergio Scariolo inician esta 37ª jornada en quinta posición con el mismo balance que el Hapoel Tel Aviv. Las cuentas son claras: si gana los dos enfrentamientos que le quedan, el de Estambul y el posterior como anfitrión ante el Estrella Roja serbio, tendrá casi encarrilado el objetivo por el 'average' con sus rivales directos en caso de empate a triunfos.

La realidad es que el gran enemigo del Madrid es él mismo. ¿Por qué? Por el pobre rendimiento del equipo blanco cuando le toca jugar lejos del Movistar Arena en la competición continental, pues ha perdido seis de los últimos siete como visitante, saliendo airoso únicamente de la pista del Partizan.

Un Real Madrid sin bajas

Si bien los registros del conjunto español no invitan al optimismo en el feudo del vigente campeón de Europa, no es menos cierto que este llega a tan importante cita con todos los hombres disponibles. incluido el estadounidense Trey Lyles, que en su retorno a las pistas en El Pireo firmó una notable actuación siendo el máximo anotador del bando español con 22 puntos y acumulando 24 dígitos de valoración.

A qué hora es el Fenerbahçe - Real Madrid de la jornada 37 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Fenerbahçe y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 37 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 9 de abril a partir de las 19:45 horas en el Ülker Arena de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Fenerbahçe - Real Madrid de la jornada 37 de la Euroliga

Este partido entre el Fenerbahçe y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

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