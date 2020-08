El Betis no se olvida de Leandro Cabrera.

El nuevo Betis de Pellegrini echa a andar este lunes, mientras Antonio Cordon, flamante nuevo director deportivo verdiblanco, se afana por satisfacer al chileno en un mercado muy parado, si bien ambos tienen un plan muy definido con unas prioridades muy marcadas.

Entre estas se encuentra la contratación de un central agresivo y con dominio de facetas como el juego aéreo o la anticipación. Un perfil en el que encaja sin duda Lenadro Cabrera, al que el Betis lleva años siguiendo, incluso cuando militaba en Segunda en las filas del Zaragoza, y por lo que ha vuelto a interesarse tras el descenso del Espanyol, un río revuelto en el que también ha tentado a David López.

En el caso de Cabrera, el central uruguayo de 29 años es, junto a Marc Roca, el jugador por el que más llamadas están recibiendo en las oficinas de un club perico que necesita vender, aunque se pensaban que sería De Tomás su mayor activo en el mercado.

De momento, hay pocos movimientos y el Benfica parece haber tomado la delantera por el ex defensor del Getafe. Es más, desde Portugal se insiste en que el acuerdo podría cerrarse pronto, pero el Espanyol no quiere bajar de los 15 millones, tras pagar 9 kilos por sus servicios el pasado enero, y el conjunto lisboeta no pasa de momento de 10 millones.

A Cabrera, por su parte, le seduce la idea de emigrar al fútbol luso. "Claro que le gustaría jugar en un club enorme como el Benfica. Está entusiasmado con esta propuesta", aseguraba al respecto la pasada semana su padre y representante. Pero el tira y afloja entre clubes continúa y, aprovechando esas dudas, Mundo Deportiva asegura que el Betis no descarta lanzar una ofensiva por el jugador, vinculado también con la Real Sociedad.

La fuerza de esa posible propuesta, a su vez, puede depender del futuro de otros defensores del plantel bético, como Feddal y Mandi, pues el primero no acaba de cerrar su marcha al Sporting de Portugal y por el segundo sigue creciendo el interés de varios clubes europeos. Mientras, el Betis también mira otras alternativas en Suramérica, como el peruano Abram, más asequible económicamente que Cabrera, que encaja en el perfil y gusta desde hace mucho, si bien se antoja una opción complicada.