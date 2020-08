La Real Sociedad se adelanta a Sevilla FC y Betis por Macías

A sus 20 años, José Juan Macías es ya una de las estrellas de la Liga MX mexicana, pero durará poco en su país, pues lleva meses en el radar de varios clubes de postín del fútbol europeo, atraídos por su capacidad anotadora en el Club León, donde militó como cedido el pasado 2019 por el Chivas de Guadalajara, con el que tiene contrato hasta 2022.

Internacional absoluto, el mexicano ha anotado 13 goles en 29 encuentros en esta 19/20 y él mismo reconocía durante el parón motivado por la pandemia del coronavirus que su salto al Viejo Continente llegará más temprano que tarde. "Hay que verle lo possitivo a esto, solo es una pausa por una razón; sigo trabajando para alcanzar ese sueño. Europa vendrá después, estoy seguro", indicó.

Y efectivamente, todo apunta a que Macías jugará en LaLiga en la 20/21. Pero no lo hará en el Sevilla FC ni en el Betis, pese a que su nombre ha estado vinculado a ambos clubes. En el caso de los nervionenses, ED ya informó el pasado año de que se trataba de un ofrecimiento a Monchi, que no realizó movimiento alguno en este sentido. Todo lo contrario que el Betis, que sí envió ojeadores para seguirlo 'in situ' y mantuvo algunos contactos para conocer de primera mano las condiciones de un hipotético fichaje.

Los lazos del club verdiblanco con el fútbol mexicano han fructificado en los recientes fichajes de Diego Lainez y Guido Rodríguez, pero con la llegada de Cordón, muchos de los seguimientos realizados no van a pasar de esa fase. Y a Macías no le faltan 'novias'.

Todo apuntaba, de hecho, que era el Borussia Dortmund el que iba a llevarse el gato al agua. También el Lille andaba muy interesado, así como el Marsella, que habría ofrecido 10 millones de euros por el 80% de su pase. Pero finalmente, según medios como ESPN o beIN Sports, la propuesta que más convence a Chivas es la de la Real Sociedad, que ha puesto sobre la mesa 12 kilos y estaría muy cerca de concretar el fichaje de esta joven promesa por la que también se interesó el Valencia o la Lazio. Sevillistas y béticos, de momento, asistirán a su aterrizaje en el fútbol europeo como espectadores.