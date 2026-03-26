Ethan Vernon triunfa en una Volta a Catalunya condenada a repetir la historia

La cuarta etapa de la ronda catalana se quedó en menos de los esperado al tener que recortar el recorrido la organización por causas climatológicas

Era lo que todos sabíamos desde anoche que iba a pasar. Una vez que la Volta a Catalunya decidió suspender la subida al puerto de Vallter por la fuertes rachas de viento en la cima, todo parecía destinado a tener un nuevo esprint masivo –el tercero en cuatro etapas–; y sí, fue justo lo que pasó con victoria del británico Ethan Vernon, del NSN Cycling Team.

Tras kilómetros y kilómetros descafeinados, fue el velocista inglés el que ganó la partida al líder de la clasificación general, un Dorian Godon (Ineos Grenadiers) que entró en meta justo por delante de su compatriota Tom Pidcock (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team), segundo en la general.

Sin más historia que un esprint que además tuvo poco de ello por una última curva que evitó ver a varios corredores en paralelo, favoritos como Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) o Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que en la tercera etapa sufrió una caída sin consecuencias a pocos metros de la meta, llegaron a Camprodon con el mismo tiempo que el ganador (4h.01:03).

El hecho de eliminar el final en alto hizo que se repitiese la historia en la Volta y que este viernes se afronte el primer final en alto de la carrera, el Coll de Pal (de categoría especial) con Godon disfrutando un día más del maillot de líder con una ventaja de 13 y 15 segundos sobre Pidcock y Evenepoel. Vingegaard ocupa la cuarta posición, a 24 segundos del primer clasificado.

La decisión de anular la subida a Vallter

La ausencia en el recorrido de Vallter, un puerto pirenaico de categoría especial con un desnivel medio del 7,6%, frustró el primero de los tres finales en alto consecutivos que habían planificado los organizadores de la Volta.

Las rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora obligaron a cerrar este jueves esta estación de esquí del Pirineo Oriental y pospusieron el primer duelo entre las primeras espadas del gran grupo. Así, de una etapa de 173 kilómetros, la más larga de la presente edición, se pasó a un recorrido de 151 con inicio en Mataró, en el Mediterráneo, y final en la localidad pirenaica de Camprodon, donde se ubicaba una meta algo técnica en los últimos metros, pero con pocos alicientes para que los favoritos pudieran marcar diferencias en la clasificación general.

La pequeña pelea entre los gallos del pelotón

Con poco que llevarse a la boca por parte de los favoritos, al menos dos de los gallos, Evenepoel y Pidcock, se dejaron ver en el primer esprint intermedio, ubicado en Granollers, y bonificaron 3 y 2 segundos, respectivamente, antes de que se formará la escapada del día, la cual terminó por ser neutralizada a 18 kilómetros de meta.

Tras cuatro jornadas decididas al esprint, el pelotón afrontará, al fin, el primer final en alto de la presente edición de la ronda catalana este viernes 27 de marzo. Si el viento lo permite, la etapa entre la Seu d'Urgell y el Coll de Pal, en la Molina, será la más exigente de la carrera con 4.455 metros de desnivel positivo a lo largo de 155,3 kilómetros.