30 aniversario

Volta a Catalunya 2026 | Resultado y ganador de la etapa 2, Figueres-Banyoles

La segunda etapa de la Volta a Catalunya se la llevó Banyoles Magnus Cort en un agónico final

Volta a Catalunya 2026 | Resultado y ganador de la etapa 2, Figueres-Banyoles

Banyoles Magnus Cort Nielsen se lleva la segunda etapa de la Volta a Catalunya 2026Imago

María MatitoMaría Matito 3 min lecturaSin comentarios

La segunda etapa de la Volta a Catalunya en Banyoles fue un escenario de contrastes donde se unión una fuga casi imposible con la cruda realidad del sprint. El equipo Lotto protagonizó una estrategia sensacional que rozó la gloria, peor que desvaneció a tan solo un kilómetro de la meta.

Emoción hasta el último segundo

La jornada partió desde Figueres, la tierra de Dalí, con un pelotón de estrellas. En los primeros compases ser formó una escapada integrada por Slock, Viestroffer, Arriola-Bengoa, Uriarte y Samuel Fernández. Mientras el pelotón controlaba la diferencia a través de Peralda y Besalú, Viestroffer aprovechaba para consolidar su dominio coronando el Alt Purgatori.

El movimiento definitivo ocurrió a 45 kilómetros del final, cuando Slock y Viestroffer se lanzaron a la fuga de la fuga. Solo Uirarte logró seguirles el ritmo inicialmente, aguantando hasta la falta de 20 kilómetros. A partir de ahí, Slock inició una resistencia agónica y solitaria, pedaleando mientras el pelotón aceleraba en un terreno sinuoso que provocó una dura caída de Uhlig.

Sin embargo, el sueño del Lotto murió en el último suspiro. A un kilómetros de la línea de llegada, la marea del peloton engulló a Slock. En una llegada nerviosa donde se sumaron nombres al histórico palmarés de Banyoles, fue Cort Magnus Nielsen quien encontró el turbo necesario. El ciclista danés se impuso en el sprint final ante Isidore, alzando el puño y dejando al Lotto con el amargo consuelo de haber firmado la apuesta más valiente del día pero sin el premio de la victoria.

Clasificación de la Volta a Catalunya 2026 en la Etapa 2

  1. Cort Magnus Nielsen (Uno-X Mobility): 3h 45' 28''
  2. Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team): 3h 45' 28''
  3. Francesco Busatto (Alpecin-Premiere Tech): 3h 45' 28''
  4. Dorian Godon (Ineos Greandiers): 3h 45' 28''
  5. Alberto Dainese (Soudal Quick-Step): 3h 45' 28''
  6. Guillermo Thomas (XDS Astana Tema): 3h 45' 28''
  7. Alfred Bruce Noah Hobbs (EF Education-Easy Post): 3h 45' 28''
  8. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XGR): 3h 45' 28''
  9. Toon Aerts (Lotto Intermarché): 3h 45' 28''
  10. Sergi Darder Gari (Caja Rural-Seguros RGA): 3h 45' 28''

Clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 2

  1. Dorian Godon (Ineos Grenadiers): 07h 46' 27''
  2. Cort Magnus Nielsen (Uno-X Mobility): 07h 46' 27''
  3. Remco Evenpoel (Red Bull-Bora-Hasgrohe): +00h 00' 04''
  4. Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Tema): +00h 00' 06''
  5. Guillermo Thomas Silva Coussan (XDS Astana Team): +00h 00' 10''
  6. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step): +00h 00' 10''
  7. Antonine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team): +00h 00' 10''
  8. Lenny Martinez (Bahrein Victorious): +00h 00' 10''
  9. Rudy Molard (Groupama-FDJ United): +00h 00' 10''
  10. Asthon Charming (Uno-X Mobility): +00h 00' 10''
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email