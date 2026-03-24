Volta a Catalunya 2026 | Resultado y ganador de la etapa 2, Figueres-Banyoles

La segunda etapa de la Volta a Catalunya se la llevó Banyoles Magnus Cort en un agónico final

La segunda etapa de la Volta a Catalunya en Banyoles fue un escenario de contrastes donde se unión una fuga casi imposible con la cruda realidad del sprint. El equipo Lotto protagonizó una estrategia sensacional que rozó la gloria, peor que desvaneció a tan solo un kilómetro de la meta.

Emoción hasta el último segundo

La jornada partió desde Figueres, la tierra de Dalí, con un pelotón de estrellas. En los primeros compases ser formó una escapada integrada por Slock, Viestroffer, Arriola-Bengoa, Uriarte y Samuel Fernández. Mientras el pelotón controlaba la diferencia a través de Peralda y Besalú, Viestroffer aprovechaba para consolidar su dominio coronando el Alt Purgatori.

El movimiento definitivo ocurrió a 45 kilómetros del final, cuando Slock y Viestroffer se lanzaron a la fuga de la fuga. Solo Uirarte logró seguirles el ritmo inicialmente, aguantando hasta la falta de 20 kilómetros. A partir de ahí, Slock inició una resistencia agónica y solitaria, pedaleando mientras el pelotón aceleraba en un terreno sinuoso que provocó una dura caída de Uhlig.

Sin embargo, el sueño del Lotto murió en el último suspiro. A un kilómetros de la línea de llegada, la marea del peloton engulló a Slock. En una llegada nerviosa donde se sumaron nombres al histórico palmarés de Banyoles, fue Cort Magnus Nielsen quien encontró el turbo necesario. El ciclista danés se impuso en el sprint final ante Isidore, alzando el puño y dejando al Lotto con el amargo consuelo de haber firmado la apuesta más valiente del día pero sin el premio de la victoria.

Clasificación de la Volta a Catalunya 2026 en la Etapa 2

Cort Magnus Nielsen (Uno-X Mobility): 3h 45' 28'' Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team): 3h 45' 28'' Francesco Busatto (Alpecin-Premiere Tech): 3h 45' 28'' Dorian Godon (Ineos Greandiers): 3h 45' 28'' Alberto Dainese (Soudal Quick-Step): 3h 45' 28'' Guillermo Thomas (XDS Astana Tema): 3h 45' 28'' Alfred Bruce Noah Hobbs (EF Education-Easy Post): 3h 45' 28'' Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XGR): 3h 45' 28'' Toon Aerts (Lotto Intermarché): 3h 45' 28'' Sergi Darder Gari (Caja Rural-Seguros RGA): 3h 45' 28''

Clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 2