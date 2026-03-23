Volta a Catalunya 2026 | Resultado y ganador de la etapa 1, Sant Feliu de Guíxol - San Féliu de Guíxols

Dorian Gordon se hace con esta primera etapa al sprint en un ajustado final en el que luchó contra Remco Evenepoel

Tal cómo podía esperarse viendo ell perfil de esta primera etapa de la Volta Cilista a Catalunya 2026, con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols, la resolución ha llegado en un duro sprint que no ha dejado indiferente a nadie. Si no era suficiente la tensión acumulada del debut, el exigente final cuesta arriba se ha encargado de poner a cada uno en su sitio mientras los equipos intentaban poner algo de orden en el caos de los últimos kilómetros. Dorian Gordon se proclamó como el primer líder de tras una lucha final con Remco Evenepeol después de 172,8 kilómetros de recorrido.

Primera etapa ajustadísima

Ha sido una jornada peleada y rápida desde el inicio. Cinco escapados han querido ser los protagonistas del día, barriendo para afuera para intentar proyectar una estabilidad frente al gran grupo que, al menos en los cronos, brillaba por su ausencia. Entre ellos el neozelandés del Burgos Burpellett-HB, Josh Burnett, que se ha mostrado como el más persistente en la fuga, resistiendo el pulso hasta que el pelotón finalmente ha dado casa a los aventureros a tan solo 11 kilómetros de la meta.

Tom Pidcock ha intentado romper la baraja moviéndose en la subida final, pero se ha precipitado. Su ataque ha llegado demasiado temprano, dejándole expuesto antes de tiempo. Por su parte, Remco Evenepoel ha peleado por la victoria hasta el último suspiro, demostrando que está completamente comprometido con la general. Pero hoy, el protagonismo tenía nombre francés. Dorian Gordon, que partía como el gran favorito, no ha fallado. Con una potencia incontestable en el sprint ascendente, se ha impuesto en Sant Feliu de Guíxols y se ha convertido en el primer líder de la carrera.

Clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 1

D. Gordon (Ineos Grenadiers): 4 h 00' 59'' R. Evenpoel (Red Bull Bora-Hansgrohe): +00' 04'' T. Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team): +00' 06'' G. Silva (XDS Astana Team): +00' 10'' S. Gauldi (Lotto-Dstny): +00' 10'' L. Martinez (Bahrain Victorious): +00' 10'' A. Raccagni (Quick-Step Alpha Vinyl): +00' 10'' H. Uhlig (Alpecin-Deceuninck): +00' 10'' O. Onley (Ineos Grenadiers): +00' 10'' A. L'Hote (Decathlon CMA CGR Team): +00' 10''

Clasificación general Volta a Catalunya 2026 tras la Etapa 1