Preocupación en la NFL: Kris Boyd vuelve al hospital por complicaciones tras el tiroteo en el que se vio involucrado

El esquinero de los New York Jets vuelve a ser ingresado unos días después de que el dieran el alta. Resultó herido de gravedad en un tiroteo en Manhattan

El 16 de noviembre fue un día trágico para el jugador de fútbol americano Kris Boyd. A sus 29 años, se vio envuelto en un tiroteo en la calle 38 Oeste de Manhattan, cerca de la Séptima Avenida. Las heridas de bala en el abdomen hicieron que fuese trasladado al hospital Bellevue en estado grave. Hace tres días, el futbolista tranquilizó a sus seguidores que empezaba a respirar por sí solo.

Kris Boyd vuelve a tener otro susto

El jugador de los New York Jets fue arropado por personalidades como el alcalde de la ciudad que nunca duerme, Eric Adams, que rezaba ''por el jugador de los New York Jets, Kris Boyd y sus seres queridos''. Aunque las alarmas entre sus seguidores volvieron a saltar cuando publico un mensaje anunciando su regreso al hospital el pasado 26 de noviembre.

''Por favor, tened paciencia conmigo, no me he comunicado mucho (refiriéndose a su presencia en redes sociales). Me dieron el alta, pero tuve que regresar al hospital debido a mis problemas de salud. Los quiero y aprecio profundamente a todos los que han orado o se han comunicado conmigo, incluso si no puedo responderles'', informaba en sus redes sociales.

Las últimas informaciones del jugador de la NFL

El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, habló sobre las novedades que tenían respecto al estado de salud del esquinero: ''Lo último que supimos es que tuvo un problema y tuvo que regresar al hospital, pero a parte de eso, necesito informarme''. Boyd ha sido titular en casi todos sus partidos en la NFL, por lo que este incidente le va a hacer que se aparte del deporte de sus amores por un tiempo.

Según informaron fuentes policiales, el suceso que ocurrió en la madrugada del sábado al domingo 16 en Nueva York tuvo lugar después de una pelea con algunos individuos en la que estaba implicado. El jugador de los Jets recibió un disparo a la salida de un restaurante situado en la calle 38 Oeste. El agresor, según los informes, huyó del lugar en un BMW X8 SUV y un Mercedes-Benz Maybach se marchó del lugar de los hechos junto al primer coche.

El cornerback jugaba este año el primero en los Jets, seleccionado en la séptima ronda del Draft 2019 por los Minnesota Vikings, donde jugó hasta 2022. En 2023 se trasladó a los Arizona Cardinals, peor en mitad de la temporada pasó a los Houston Texans, donde estuvo hasta 2024. Esta campaña era la séptima en la NFL.