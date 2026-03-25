El Athletic ya conoce el veredicto final de la UEFA por el posible quebrantamiento de sanción de Yeray

El central comenzó a entrenarse sin permiso con el Derio que dirige Iker Muniain, lo que podría haber derivado en una nueva sanción, pero tras su investigación, el órgano disciplinario de la UEFA se ha limitado a realizar una "reprimenda"

El Athletic espera aprovechar el parón liguero para recuperar a varios lesionados. Pero, además, el foco se centra en la figura de Yeray Álvarez, que este próximo 2 de abril verá cumplida la sanción de 10 meses que le impuso la UEFA tras dar positivo en un control antidopaje el pasado mes de mayo, con motivo de la ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United.

Dos meses reintegrado en el Athletic

El central asumió su error y pidió "perdón" al club, a sus compañeros y a los aficionados, renunciando a su salario durante el tiempo en el que no pudiese competir. Desde entonces, ha vivido un calvario, sin poder entrenarse siquiera en Lezama junto a sus compañeros hasta el pasado 2 de febrero. "Son muchos meses sin poder entrenar con el equipo, muchos días lejos de los compañeros. Estar con ellos, las bromas, las risas, el día a día, la sensación de formar parte del equipo... Eso es lo que más echo de menos", aseguró en sus redes sociales antes de volver a ponerse a las órdenes de Ernesto Valverde.

Incumplió el castigo al entrenarse con el Derio

Desde el club rojiblanco, por su parte, también celebraron su regreso. Aunque en realidad aún estaba en el aire por una nueva resolución de la UEFA, que investigó un posible quebrantamiento de la sanción después de que el defensor decidiera entrenarse antes de tiempo con el Derio, equipo dirigido por el ex rojiblanco Iker Muniain que compite en Tercera RFEF. Al respecto, José Luis Terreros, exdirector de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), fue contundente en El Confidencial: "Yeray solo podría entrenarse con el Derio cuando llevase tres cuartas partes de la sanción cumplida. Es decir, a los siete meses y medio".

La noticia surgió en septiembre, cuando aún no había cumplido tres meses de castigo, y desde entonces desde el CELAD han estado muy pendientes del caso, poniéndose desde el primer momento a disposición del órgano disciplinario de la UEFA para colaborar en la investigación. Un proceso que concluyó el pasado 19 de diciembre sin que desde entonces haya habido comunicación oficial al respecto desde el máximo organismo futbolístico europeo.

Le ha podido costar entre uno y dos años de sanción

La sombra de una nueva sanción, de entre uno y dos años, planeaba peligrosamente sobre Yeray y el Athletic. Pero según ha desvelado el periodista Kike Marín, la resolución, remitida por el CELAD, ya está en poder del club rojiblanco, que ha respirado de alivio al conocer el contenido de la misma. Así, la UEFA se ha limitado a realizar una “reprimenda sin ampliación de sanción", por lo que ahora sí el central ve la luz al final del túnel.

Podrá estar ante el Getafe tras el parón

Después de toda una temporada en blanco, el de Barakaldo no tendrá obviamente el necesario ritmo competitivo, pero puede ser una de las grandes novedades en la lista de cara al siguiente encuentro. Su sanción acaba el 2 de abril y el conjunto bilbaíno volverá tras el parón el domingo día 5 para visitar al Getafe en el Coliseum. Una cita en la que Valverde podrá contar al fin con Yeray.