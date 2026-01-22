La lesión de Pedri reabre el debate

En ESTADIO Deportivo debatimos si Pedri debería jugarlo todo siempre cuando esté sano o SI el Barça debe dosificarlo de cara al Mundial

La lesión de Pedri en el encuentro de Champions League ante el Slavia de Praga ha provocado una inmediata sensación de inquietud en el entorno del FC Barcelona. Tras el parte médico oficial y con un mes aproximado de baja, lo ocurrido sobre el césped ha reactivado una realidad incuestionable en Can Barça, y es que no hay otro jugador tan imprescindible como el centrocampista canario.

El único imprescindible tanto en el Barça como en la Selección

Con apenas 22 años, Pedri se ha consolidado como el único futbolista que no admite debate ni rotación cuando está en condiciones físicas óptimas, tanto en el FC Barcelona como en la selección española. No es una cuestión de galones ni de jerarquía adquirida por veteranía, sino de impacto real en el juego. Cuando Pedri está sobre el campo, el Barça y la selección juegan mejor.

Su capacidad para ordenar el ritmo del partido, ofrecer siempre una línea de pase y conectar el centro del campo con la delantera le ha convertido en la pieza estructural del proyecto azulgrana. Ningún otro centrocampista del actual plantel a excepción de Frenkie de Jong ofrece la misma continuidad, lectura táctica y claridad en los momentos decisivos.

Ese peso específico también se traslada a la selecci��n española, donde Pedri es una referencia fija en los grandes partidos. Su presencia se asocia a control, personalidad y fiabilidad, cualidades que le han convertido en un jugador clave tanto a nivel de clubes como internacional.

Un Barça que cuando su faro no está, se resiste

La preocupación en el Barcelona no responde únicamente a la posible ausencia de Pedri durante varias semanas, sino a lo que su baja representa en términos colectivos. Sin él, el equipo pierde fluidez, pausa y creatividad, tres conceptos esenciales para un conjunto que basa su identidad en el dominio del balón.

Cuando Pedri no está, el Barça se ve obligado a modificar su estructura, repartir responsabilidades y asumir un fútbol más previsible. De ahí que cada gesto de dolor o sustitución forzada del canario genere una reacción inmediata de alarma en el cuerpo técnico y en la afición.

La lesión sufrida ante el Slavia de Praga llega, además, en un tramo decisivo de la temporada, con objetivos abiertos tanto en Champions como en LaLiga y la Copa del Rey. El margen de error es mínimo, y la dependencia del juego del canario vuelve a quedar en evidencia.

¿Rotar o exprimir mientras esté sano?

La situación plantea una cuestión recurrente en el Barcelona: ¿debe Pedri ser rotado para proteger su físico o, mientras esté sano, tiene que jugar siempre por la importancia que tiene en el equipo? La respuesta no es sencilla.

Por un lado, el cuerpo técnico sabe que Pedri marca la diferencia y eleva el rendimiento colectivo, especialmente en partidos de máxima exigencia. Por otro, existe la conciencia de que una gestión inadecuada de los minutos puede derivar en problemas físicos más serios a medio-largo plazo.

El Barcelona se encuentra así ante un dilema estratégico: proteger a uno de sus futbolista más importantes o asumir riesgos para mantener vivas todas las aspiraciones deportivas. De momento, la lesión ante el Slavia obliga a cruzar los dedos y esperar noticias tranquilizadoras, porque si algo está claro es que el Barça sin Pedri no es lo mismo.