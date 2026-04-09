Isco da otro pasito en el reencuentro del Betis con Bakambu, 19 días después

Después de regresar de Braga, tras la ida de cuartos de final de la UEFA Europa League, el conjunto verdiblanco ha vuelto al trabajo en la mañana de este jueves en una sesión de recuperación que ha servido para la reincoporación del congoleño y para que los jugadores convalecientes sigan afinando para ponerse a punto

Cuántas serán las ganas de volver a ver en acción a Isco Alarcón que el malagueño ha sido protagonista incluso en el día del tenso reencuentro entre el Real Betis y Cédric Bakambu. En la mañana de este jueves, un total de 19 días después de acudir a la llamada de su selección y de hacer historia nacional con la clasificación para el Mundial 2026, el delantero congoleño se ha reintegrado en un grupo que, mientras él estaba de celebraciones en su país, ha encadenado dos empates contra el RCD Espanyol (0-0) y el Sporting Clube de Braga (1-1).

Bakambu se entrena con el Real Betis casi tres semanas después

Bakambu regresó a Sevilla con el resto del equipo ya alojado en su hotel de concentración en tierras portuguesas y, como él mismo ha hecho constar a través de sus redes sociales, en los dos días anteriores se ha estado ejercitando en solitario en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

En la mañana de este jueves, el '11' verdiblanco ha participado en la primera sesión en el Betis para preparar la visita del próximo domingo al CA Osasuna en la jornada 31 de LaLiga EA Sports, a la espera de ver en qué queda el expediente sancionador que le ha abierto el club.

Otro pasito de Isco; Lo Celso y Bellerín, también con el grupo

En el entrenamiento sólo han participado los futbolistas que menos minutos disputaron en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, así como otros jugadores que no participaron por precaución, caso del renqueante Héctor Bellerín, o de Giovani Lo Celso, quien después de encadenar dos semanas de trabajo con el grupo intentará probarse ante Osasuna. Tanto el catalán como el argentino se han ejercitado con aparente normalidad.

No obstante, la noticia que siempre acapara la atención ha dado el nuevo pasito que ha dado Isco Alarcón, quien después de viajar a Braga para sentirse de nuevo parte del grupo y ejercitarse como uno más en la previa sobre el escenario del encuentro, ha sumado este jueves otro entrenamiento y mantiene el choque de vuelta ante el conjunto luso o el duelo posterior liguero ante el Girona FC como metas tan deseadas como seguramente apresuradas.

De este modo, las únicas bajas por lesión han sido las de Ángel Ortiz, que sigue recuperándose de una subluxación en el hombro derecho que sufrió justo antes del reciente parón de selecciones, y Junior Firpo, quien después de jugarlo casi todo en los partidos con la República Dominicana ha regresado a la enfermería del Betis, esta vez con una dolencia en el muslo izquierdo.

El técnico del conjunto de las trece barras, Manuel Pellegrini, ya con todos los efectivos disponibles trabajando al mismo nivel, dirigirá dos nuevas sesiones en Los Bermejales en las mañanas del viernes y del sábado, antes de viajar a Pamplona para buscar romper una dinámica de seis jornadas sin vencer imponiéndose al siempre combativo Osasuna.