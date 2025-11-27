Manu Fajardo y Joaquín espían posibles fichajes para el Betis en el Atlético de Madrid - Inter de Milán

El director deportivo verdiblanco y el nuevo consejero de la entidad fueron enfocados por las cámaras a su llegada al Estadio Metropolitano, donde su presencia -especialmente la del portuense- no pasó desapercibida para los aficionados rojiblancos

La secretaría técnica del Real Betis no levanta el pie del acelerador absolutamente nunca, mucho menos cuando sólo quedan 33 días para que se abra la ventana del mercado invernal de fichajes. Como el propio club mostró recientemente en un interesantísimo reportaje grabado desde las entrañas de las oficinas verdiblancas, maneja un calendario completísimo con muchos viajes a lo largo del año aunque con una pista: los tres primeros espadas sólo se desplazan cuando realmente han detectado un objetivo real. Partiendo de esa afirmación pronunciada por el propio Manu Fajardo, resulta reseñable la presencia del director deportivo y del flamante consejero Joaquín Sánchez en las gradas del Estadio Metropolitano espiando en directo posibles refuerzos en el vibrante encuentro disputado por el Atlético de Madrid y el FC Inter de Milán.

Atlético e Inter se enfrentaron en la noche de este pasado miércoles en un duelo correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga en la UEFA Champions League que acabó con triunfo del conjunto rojiblanco (2-1) gracias a un cabezazo de José María Giménez a la salida de un córner en el postrero minuto 90+3'. Antes, los rojiblancos se habían adelantado en el 11' gracias a una diana con la firma de Julián Álvarez; pero el conjunto 'neroazzurro' fue capaz de igualar la contienda en el 53' con un tanto de Piotr Zielinski que fue deshecho en esa última acción para desatar la euforia colectiva. Entre los 68.069 espectadores que se dieron cita en el feudo colchonero destacaron dos caras muy conocidas que no pasaron desapercibidas para las cámaras: las de los dos representantes del Real Betis, que pudieron ver el primer partido de Johnny Cardoso desde el pasado 30 de agosto.

Así, la retransmisión televisiva de Movistar+ Liga de Campeones tiró de zoom para acercar la imagen y enfocar quién estaba despertando tanta espectacción en un graderío en el que se apreciaban saludos. Especialmente había llamado la atención la entrada al graderío de Joaquín, reclamado por numerosos aficionados del Atlético para poder saludarle, y el director deportivo Manu Fajardo se sentó junto al siempre sonriente directivo portuense, que desde el pasado 11 de noviembre se incorpora al consejo de administración del Betis en un cargo que debe ser refrendado en la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 16 de diciembre y que no le impedirá seguir manteniendo su actividad en el área deportiva o su agenda como representante institucional.

Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara: "Sólo viajamos a ver jugadores que hay posibilidades real de poder fichar"

"Definimos en función de la prioridad que tengamos en mercados venideros, de la situación contractual de un jugador, de su valoración dentro del departamento... Estamos trabajando ahora mismo a un nivel muy alto, cada vez estamos más cerca de la excelencia que un club como el Betis debe tener. Cuando un jugador ya tiene tres o cuatro informes firmados, entramos a verlo in situ Álvaro, Andrés o yo", explicó Manu Fajardo en un reportaje de los medios del club, detallando a que se refiere con 'informes firmados': "Los datos nos marcan que un jugador del perfil que queremos destaca y rápidamente pasa al departamento de scout para que nos pase información objetiva. Cuando llegan esos informes firmados, organizamos viajes para contrastar los datos".

"Organizamos una serie de rutas para que los scouts durante la semana o el fin de semana vayan a ver partidos con objetivos específicos y vayan resaltando nombres que por posición y situación contractual sean realistas para el Betis. Recopilamos ese trabajo en un excel con los jugadores más interesantes, los vamos a ver y vamos coloreando el cuadro, destacando una serie de nombres susceptibles de ser adquiridos por el Betis en próximos mercados. No se viaja a ver a todos los jugadores, sólo a los que hay posibilidades reales de firmar", añadía el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, en el mismo reportaje.