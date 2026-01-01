La meritoria Champions de Pellegrini e Isco

Sólo Lamine Yamal dio más asistencias (en un 60% más de partidos) que el costasoleño, mientras que Flick, Marcelino y Simeone fueron los únicos técnicos con mayor puntuación en LaLiga que el de Santiago

Isco Alarcón, pese a las lesiones de peroné y tobillo que le han hecho perderse de manera obligada hasta 17 jornadas, terminó el año 2025 como segundo mejor asistente español de LaLiga, con nueve pases a sus compañeros que terminaron en diana, los mismos que el madridista Vinícius Júnior y solamente dos menos que el barcelonista Lamine Yamal, aunque con 14 y 13 partidos menos que ellos, respectivamente. Y es que el costasoleño, que puso en la testa de Valentín Gómez el 1-1 definitivo ante el Girona a los pocos minutos de ingresar al terreno de juego y durante los únicos 30 minutos del presente ejercicio en la competición doméstica, aguantando menos incluso (nueve minutos) ante el FC Utrecht en su debut en Europa League. Con sólo 20 apariciones, por las 33 del culé y las 34 del merengue, disfruta el '22' verdiblanco de la Champions League en este apartado dentro del año regular que ahora expiró.

Igualmente, como desgrana @LaLigaenDirecto, Manuel Pellegrini fue el cuarto entrenador de Primera división que más puntos sumó con su equipo en 2025, con 63 unidades, únicamente por detrás de los 72 de Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid, los 75 de Marcelino García Toral con el Villarreal CF y los incontestables 96 puntos de Hansi Flick con el FC Barcelona. De no haber cambiado de entrenador, el Real Madrid sería el segundo de la lista, con 86 unidades, sumando las 44 de Carlo Ancelotti en la segunda mitad del ejercicio y los 42 de Xabi Alonso hasta la fecha.

El extraordinario arranque de la 25/26 de otro nombre propio: Pablo Fornals

Otro gran nombre propio en verdiblanco del año 2025, sobre todo de su recta final, ha sido Pablo Fornals, que ha arrancado la presente temporada en modo apisonadora, volviéndose imprescindible para Manuel Pellegrini en el doble pivote y convirtiéndose en el mejor sustituto posible para Isco Alarcón en la media punta. El castellonense, que no se cansa de decir que ojalá no esté aún en su 'prime', volvió cuatro después a la selección española. No en vano, como recuerda el bueno de Fran Martínez, es el tercer mejor jugador de LaLiga en pases progresivos, acciones de tiro creadas, acciones de gol generadas y balones filtrados, así como el cuarto en pases clave y en haber anotado cuatro o más goles y otras tantas asistencias. Se trata del efectivo más productivo del plantel verdiblanco (4+5, un pase definitivo en UEL y el resto, en el torneo regular).