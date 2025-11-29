Claudio Giráldez sobre la polémica de Iago Aspas y el Espanyol: "Es un partido de fútbol"

El entrenador del Celta de Vigo rebaja la polémica entre Iago Aspas y el Espanyol por unas declaraciones del de Moaña en la pasada campaña que sentaron especialmente mal en el club perico

El Celta de Vigo recibe al Espanyol en Balaídos en un partido que, sin esperarlo, trae más polémica de la esperada. Iago Aspas, en unas declaraciones en el pasado curso tras perder con el Espanyol objetó que prefiere “jugar contra los grandes, que juegan de tú a tú, que los que vienen como un equipo pequeño, a cerrarse atrás”, algo que no sentó demasiado bien al Espanyol que respondió en redes sociales, a lo que se sumó el enfado de Pere Milla y Edu Expósito. La polémica sigue estando vigente y Claudio Giráldez llama a la calma de cara al choque: "Es un partido de fútbol".

Claudio Giráldez huye de la polémica de Iago Aspas y el Espanyol

El entrenador del Celta de Vigo huye de la polémica en torno a Iago Aspas de cara al partido frente al Espanyol. "Es un partido de fútbol. Iago igual no explicó de la mejor manera lo que pretendía decir. Sabemos lo grande que es el Espanyol y respetamos todas las maneras de competir. Es un equipo noble, muy bien trabajado, tiene muchos recursos para ganar los partidos, que está por encima nuestra en la tabla y ha hecho un primer tramo espectacular de temporada. Lo mismo piensan todos mis jugadores. Si no se explicó bien o se malinterpretaron las palabras, ojalá quede en una anécdota y se vea un partido noble. No me cabe duda de que así va a ser", recalca Claudio Giráldez que sale en defensa de Iago Aspas.

Sin bajas en el Celta

Para el duelo ante el Espanyol, Claudio Giráldez contará con todos sus jugadores después de que Beltrán y Carlos Domínguez reciban el alta médica. "Están todos disponibles. En principio, todos de alta y haré la convocatoria al acabar la rueda de prensa. Hoy tuvimos control antidoping", señalaba el técnico del Celta antes de resaltar la vuelta de Fran Beltrán. "Coincidió que el día peor fue cuando viajamos. Al día siguiente ya pudo entrenar con los que no fueron convocados. Es uno más para el partido de mañana", sentencia Giráldez acerca de la convocatoria para un partido crucial en Balaídos, estadio dónde todavía no ha ganado el Celta. "Intentamos jugar de la misma manera en casa y fuera. Este año hemos hecho partidos más completos en casa que fuera, pero hemos sacado más puntos fuera que en casa. El año pasado nos pasó al revés en muchos momentos", aclara el entrenador del Celta de Vigo.