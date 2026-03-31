Eder Sarabia quiere evitar que le pase en el Elche como a Francisco en Vallecas

El técnico vasco sigue preparando como puede, por la ausencia de sus internacionales, otro partido a vida o muerte para lograr la permanencia en LaLiga EA Sports. Y el último antecedente del cuadro franjiverde en semejante estadio es para que se eche a temblar

Eder Sarabia, dirigiendo al Elche en el amistoso disputado la semana pasada ante el Aston Villa.IMAGO

A un sólo punto del Mallorca, equipo que ocupa el último puesto de descenso, el Elche encara otra semana decisiva para su permanencia en Primera División. El equipo de Eder Sarabia visita Vallecas para medirse a un Rayo que también afrontará este duelo como una final para la salvación, ya que los franjirrojos están a sólo cuatro puntos de la zona roja de la tabla.

Y con la intención de sacar los tres puntos de tierras madrileñas, el Elche se ha ejercitado este Martes Santo con las novedades de la presencia de André da Silva y Héctor Fort y las ausencias de seis jugadores por diferentes motivos.

El congoleño Grady Diangana, el austríaco David Affengruber y el chileno Lucas Cepeda aún no se han incorporado tras participar con sus respectivas selecciones, mientras Víctor Chust y John Chetauya se han quedado en el gimnasio realizando un trabajo específico.

Pedro Bigas también se ha ausentado de la sesión por motivos personales, aunque según han confirmado fuentes del club tiene previsto realizar esta tarde un entrenamiento individual.

Pero, sin duda alguna, la gran noticia es la recuperación del delantero portugués André da Silva, quien se perdió el último partido ante el Mallorca por unas molestias musculares.

El técnico del equipo ilicitano, Eder Sarabia, confía en contar este miércoles con todos sus jugadores para preparar en mejores condiciones la visita a Vallecas, donde el Elche buscará su primer triunfo del curso como visitante.

Para este partido sólo está asegurada la ausencia del lateral Héctor Fort, que sigue apurando los plazos para regresar al equipo tras ser intervenido en el hombro a finales del pasado mes de diciembre.

Un antecedente para olvidar del Elche en Vallecas

El Elche, que este viernes se enfrenta al Rayo Vallecano, perdió en su última visita al estadio del conjunto madrileño, en la temporada 2022-23, con un gol en el último minuto del tiempo añadido.El equipo ilicitano se adelantó en el marcador con un gol del argentino Lucas Boyé, pero el Rayo igualó antes del descanso con un tanto de Camello. Ya en el tiempo añadido, Unai López firmó el segundo gol del Rayo Vallecano y dejó al Elche sin opciones de puntuar. La derrota tuvo consecuencias para el entrenador Francisco, quien fue destituido tras siete jornadas de LaLiga en las que el Elche solo había sumado un punto.

formó con Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Valentín (Pathé Ciss), Comesaña (Unai López); Isi, Trejo (Pozo), Álvaro (Salvi); y Camello (Falcao).

Pol Lirola, Palacios, Fede Fernández, Diego González (Rocco), Clerc; Raúl Guti, Gumbau, Quina (Pere Milla); Roger (Ponce) y Lucas Boyé (Tete Morente).Esta derrota inclinó a favor del Rayo el balance de resultados entre ambos equipos en Primera División. El conjunto madrileño suma tres victorias, por dos del Elche, la última de ellas en la temporada 2014-15, cuando venció (2-3) con tantos de Edu Albacar, Jonathas de Jesús y Pedro Mosquera.