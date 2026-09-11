Manolo González aprieta al Espanyol antes de El Sadar: "La única cosa que nos vale es ganar"

El Espanyol visita a Osasuna con el objetivo de sumar su segunda victoria de la temporada y cerrar una semana perfecta. Manolo González quiere los nueve puntos en juego y afronta el duelo con buenas sensaciones, aunque reconoce que su equipo todavía tiene aspectos por mejorar

El Espanyol visita este fin de semana a Osasuna con la intención de volver a ganar después del empate ante el Sevilla. El encuentro tendrá además un componente especial en los banquillos, ya que Manolo González se medirá al equipo que dirigió anteriormente, después de ser el sustituto de Luis Miguel Ramis. El técnico blanquiazul ha comparecido ante los medios antes del encuentro y ha dejado claro que el objetivo del Espanyol es ambicioso en una semana con varios partidos: "Los nueve. No miramos otra cosa", afirmó cuando fue preguntado por los puntos que espera conseguir.

El conjunto perico afronta una semana exigente y Manolo González no quiere hacer cuentas. El entrenador únicamente piensa en el partido ante Osasuna, aunque reconoce que después llegarán dos compromisos complicados. "Miramos los tres de mañana, que son los primeros. Sabemos que tenemos dos partidos complicados, pero nosotros siempre queremos ganar y la única cosa que nos vale es ganar los tres partidos", explicó. El técnico considera que el equipo debe competir al máximo y dejar que el partido determine el resultado. "Saldremos con la mentalidad de ganar los nueve puntos que tenemos", insistió.

Manolo González, autocrítico con el juego

El empate ante el Sevilla también dejó deberes. Manolo González reconoció que al Espanyol le faltó ritmo de balón, un aspecto que han trabajado durante la semana. "Hemos tocado cosas que hemos detectado en las primeras jornadas que no hacíamos tan bien como hacíamos antes. Entonces hemos vuelto un poco a no perder lo que hemos hecho bien, pero sí también a potenciar lo otro", señaló.

En el apartado defensivo, el entrenador fue especialmente claro al recordar el partido ante la Real Sociedad. A su juicio, los dos goles encajados en Anoeta llegaron tras transiciones y es algo que le preocupa más que lo ocurrido frente al Sevilla. "Yo el día que me voy más descontento a nivel defensivo es el día de Anoeta, que los dos goles llegan en dos transiciones y eso sí que me molesta bastante", explicó.

Bryan Zaragoza y Riedel

Una de las buenas noticias para el Espanyol es la evolución de Bryan Zaragoza. El atacante lleva una semana más trabajando con el grupo y Manolo González espera que continúe ganando ritmo. "Siempre una semana más te da tiempo para ponerte mejor. Poco a poco él irá tomando ritmo, irá mejorando poco a poco", comentó.

El técnico destacó además las ganas con las que el futbolista llegó al Espanyol y aseguró que, independientemente de si es titular o entra desde el banquillo, estará preparado para competir.

Manolo González también respaldó públicamente a Clemens Riedel. El central alemán, pese a su juventud, mantiene la confianza del entrenador. "Como un central de la plantilla que puede jugar cualquier partido y que nosotros estamos muy contentos con él. Confiamos mucho en Clemens desde que llegó aquí", aseguró. También habló de Andoni Gorosabel, que continúa con su proceso de adaptación después de llegar al equipo sin estar completamente integrado en el grupo. El entrenador quiere repetir con él un proceso similar al seguido con Bryan Zaragoza para que pueda adaptarse progresivamente a las cargas.

Un Osasuna diferente al de la pasada temporada

El partido también será distinto al del curso pasado. Manolo González recordó que Osasuna ha cambiado de entrenador y que su estilo tampoco es el mismo. "Han cambiado de entrenador, el estilo no se parece demasiado y es un partido diferente porque nosotros hemos cambiado jugadores, ellos también", apuntó.

Pese a la dificultad de jugar a domicilio, el técnico del Espanyol se muestra convencido de las posibilidades de su equipo: "Nos vemos capacitados para afrontar un partido contra cualquier rival en cualquier campo ahora mismo".