Manolo González, sobre los datos del Celta en Balaídos: "Los resultados de temporadas anteriores son una mentira"

El entrenador del Espanyol compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro de mañana contra el Celta de Vigo, donde hizo especial hincapié en la racha que viene atravesando el conjunto de Giráldez

El Espanyol visitará mañana Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Por ello, Manolo González atendió a los medios de comunicación en sala de prensa para analizar lo que espera del choque ante el conjunto de Giráldez. En este sentido, el técnico valoró el momento y la disponibilidad de Ramón Terrats y de Pol Lozano, sobre el que ha confirmado que "no tiene molestias". Además, el entrenador gallego ha hablado de la figura de Javi Hernández y el mercado de fichajes.

Manolo González analizó el balón parado del Celta de Vigo

De esta manera, Manolo González, entrenador del Espanyol, valoró cómo llega su equipo al partido contra el Celta de Vigo: “Presión tenemos cada semana por ganar. Queremos más. Nos marcamos este año que cada partido había que salir a muerte. Tenemos la presión de ganar como cualquier partido”. Además, el técnico gallego apuntó la racha del conjunto de Giráldez en Balaídos: “Hay que analizar por qué no han ganado. Han pasado Betis, Villarreal, Atlético y Barça. Si analizas los 7 partidos son rivales importantes. No ha ganado en casa, pero porque ha jugado contra rivales importantes. Son un equipo que ha merecido más en alguno de esos partidos. No creo en los datos. El Celta ha cambiado la manera de defender el balón parado. Lleva dos o tres partidos que lo han cambiado. Los datos en el fútbol no valen para nada, nunca son significativos. No creo en eso. Creo en el jugador y en lo que pase en el verde”.

Además, Manolo González, en la previa del Celta de Vigo - Espanyol, habló de nombres propios como el de Ramón Terrats: “Es importante como todos. Estuvo bien. Compitió bien. Le cambiamos porque tenía una molestia y no queríamos arriesgar. Muy contentos con él”, además de Pol Lozano y la situación de Javi Hernández, cedido por el Huesca: “Está bien, no tiene molestias. Tema cesión no hemos hablado nada. No se ha valorado nada del mercado de invierno, ni para traer jugadores ni de salidas. Javi viene de una lesión larga. Está en una situación complicada porque a Pere Milla no lo podemos cambiar. Lleva 5 goles, se vacía y está a un gran nivel. No tiene demasiado sentido quitarlo. No quitarías a Mbappé. Javi no puede jugar en otra posición y es complicado que pueda tener minutos”.

Manolo González no se fía de los datos del Celta de Vigo en Balaídos

Por otro lado, Manolo González apuntó la diferencia de juego con los de Giráldez: “A veces la posesión no sirve. Tienes que ser efectiva. El Celta lo hace. Juegan bien. Nosotros atacamos con menos pases porque nos aprietan arriba. Es complicado que un rival no nos apriete arriba. No es lo mismo jugar contra un rival replegado que uno que te viene a buscar. No creo en los datos. La IA considera un buen pase una acción en la que no se pierde el balón. Para mí un pase bueno puede ser uno hacia delante aunque se pierda el balón. Si siempre juegas a dos metros no la perderás, pero realmente incidencia en el juego no tiene ninguna. No ficharía a ningún jugador por datos”.

Por último, Manolo González no entró en el juego de los datos del Celta en Balaídos: “Yo solo he jugado dos partidos contra el Celta. Los datos en el fútbol no valen. Si no, todo el mundo acertaría la quiniela y sería millonario. Los datos son una mentira, pueden ser significativos, pero en los resultados de temporadas anteriores son una mentira”.