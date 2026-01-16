Lisci, entrenador de Osasuna, pide disculpas antes de recibir al Real Oviedo por lo que hizo ante la Real Sociedad en la Copa del Rey

El técnico del conjunto navarro ha reconocido que se equivocó en la eliminatoria copera frente a la Real Sociedad y, al mismo tiempo, le ha pedido a sus aficionados que no sean tan dramáticos con los suyos

Ha pedido calma en la rueda de prensa pero lo cierto es que será complicado que la tenga en lo que resta de temporada si no consigue ganarle al Real Oviedo este fin de semana, porque Osasuna está a sólo dos puntos de la zona de descenso y, según los resultados que se den durante el mismo, podría caer en ella.

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha asegurado que tiene “siempre alto” el listón, dejando atrás la eliminación copera y centrándose en el vital duelo ante el conjunto asturiano de este sábado, un rival que llega en "su mejor momento de la temporada".

Alessio Lisci ha entonado el ‘mea culpa’ tras la dolorosa eliminación en Copa del Rey ante la Real Sociedad. Aunque ha reconocido la dureza del golpe, ha insistido en la necesidad de mirar hacia adelante de inmediato. El foco está puesto en el partido de LaLiga contra el Real Oviedo, que ha calificado como "muy importante", a la altura del que disputaron contra el Alavés.

El entrenador ha admitido abiertamente su equivocación en el planteamiento de la segunda parte en Anoeta. "Mi plan era ser mucho más agresivos y no más pasivos. Ha salido mal", ha explicado Lisci, quien ha asumido la responsabilidad.

"Me equivoqué en una decisión que creo que ha sido una de las causas de la derrota", ha sentenciado, asegurando que es una lección aprendida de la que toma nota para el futuro.

Lisci ha querido rebajar el dramatismo, pidiendo que la percepción sobre el equipo no dependa de "medio centímetro", en alusión a un balón al palo. "Tampoco podemos pasar ahora de por un balón que da al palo, entra o no, estar pletóricos o estar en plan suicida", ha declarado. Por ello, ha hecho un llamamiento al entorno para "llegar con buenas sensaciones" al duelo del sábado.

El técnico ha advertido del peligro del Real Oviedo, un equipo que, según él, ha experimentado una "mejora muy grande" con su nuevo entrenador. Lisci ha destacado que ahora son "muchísimo más agresivos que antes" y ha afirmado que llegan a Pamplona en su "mejor momento de la temporada".

Para el encuentro, Osasuna no podrá contar con el sancionado Moncayola, un "jugador importantísimo". Sin embargo, el técnico ha enumerado las alternativas que maneja, como jugar con "dos delanteros" o dar entrada a Iker Muñoz o Moy Gómez. La actuación de los menos habituales en Copa le da confianza: "con los que seamos tenemos que ganar".

Finalmente, el preparador rojillo se ha deshecho en elogios hacia la afición, a la que considera "una de nuestras claves" en casa. Además de pedirles que sigan animando, ha confirmado las ganas de revancha del vestuario: "estamos con muchas ganas".