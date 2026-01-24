Almada, técnico del Real Oviedo, acaba con el debate de Santi Cazorla antes de jugar contra el Barcelona

El preparador uruguayo ha respondido sobre los pocos minutos que le está dando al capitán azulino, así como le ha dado un toque de atención a su plantilla de cara al duelo en el Camp Nou

El Real Oviedo vuelve a visitar el Camp Nou muchos años después. El regreso a la elite del conjunto asturiano ha coincidido con la inauguración del nuevo teatro azulgrana, aún por terminar, y en la entidad ovetense afrontan este duelo dominical con mucha ilusión. Pero también con el máximo respeto.

Sin ir más lejos, el técnico uruguayo Guillermo Almada ha asegurado antes de visitar este domingo al FC Barcelona en el Camp Nou que para ganar a los culés deberán hacer "un partido perfecto".

"Si ante el Barcelona cometemos las mismas distracciones que cometimos ante Osasuna lo pagaremos carísimo. También sé que es uno de los partidos más disfrutables de la temporada y estamos orgullosos de ser parte de esa fiesta del fútbol", ha explicado el preparador uruguayo en la sala de prensa del Carlos Tartiere, donde los azules completaron su último entrenamiento antes de volar a Barcelona.

Preguntado por qué partido va a plantear el Oviedo en el Camp Nou, Almada ha dicho que el objetivo es "quitar el balón al Barça y ser un equipo corto en fase defensiva", añadiendo que es un "optimista por naturaleza" y que deberán estar preparados para "todas las dificultades que nos presente el partido".

Respecto al último fichaje de invierno, Thiago Fernández, el charrúa dejó claro que no participará en el Camp Nou: "Sólo lleva un entrenamiento y estará para el partido ante el Girona, seguramente. Para este domingo no. Es un jugador de banda, con buen uno contra uno y muchísimo futuro. Nos va a aportar en un lugar en el que teníamos pocos jugadores".

Igual de contundente ha sido cuando le han cuestionado por Santi Cazorla y los pocos minutos que le está dando desde su llegada al banquillo asturiano (solo diez minutos en cuatro partidos): "Se debe a que hay un jugador que es Alberto Reina y que viéndole diariamente creemos que está mejor que Cazorla".

La actualidad del Real Oviedo en el mercado de fichajes

Almada ha anunciado además que Oier Luengo saldrá cedido y que por ello no viajará a Barcelona, algo que sí hará un Josip Brekalo que también está en la rampa de salida y que se quedó fuera de la convocatoria para el partido de la semana pasada ante Osasuna.

En lo que respecta a la operación salida, el portero Horatiu Moldovan lleva semanas intentando encontrar destino, pero aún no lo tiene del todo claro.

Pese a las bajas seguras por lesión de Eric Bailly y Ovie Ejaria, Almada ha dejado claro que Thiago Fernández no entrará en la convocatoria.