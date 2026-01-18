Así queda la clasificación de LaLiga EA Sport tras el triunfo del Atlético de Madrid y la derrota del Barcelona en la jornada 20 de Primera división

Este domingo se disputaron un total de cuatro encuentros en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el que se enfrentaron Getafe y Valencia, Atlético de Madrid y Alavés, Celta de Vigo y Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona

Getafe 0-1 Valencia

Un tanto de José Luis Gayà en el minuto 84 alivió la precaria situación del Valencia y de su entrenador, Carlos Corberán, que sumó este domingo su primera victoria lejos de Mestalla, por 0-1 ante el Getafe. Gayà apareció casi de la nada en medio de un duelo muy encorsetado para marcar un gol importantísimo para su equipo, que necesitaba puntos para espantar una crisis de resultados demasiado alargada. Su remate, tras uno de los pocos pases que rompió líneas, obra de Filip Ugrinic, oxigenó a un entrenador que podía meterse en problemas en caso de derrota.

Atlético de Madrid 1-0 Alavés

Al inicio de la segunda parte, desatendido por sus marcadores, Alexander Sorloth manejó todos los tiempos para conectar el cabezazo ganador y sostener al Atlético de Madrid en un tramo de dudas, vencedor contra el Alavés, a la espera del reencuentro no sólo de Julián Alvarez sino de su mejor versión como equipo, entre los pitos de la grada y el sufrimiento final.

Celta de Vigo 3-0 Rayo Vallecano

El Celta sigue imparable tras golear al Rayo Vallecano (3-0), en un partido eléctrico en el que la pegada celeste fue determinante para que Claudio Giráldez celebrase su primera victoria ante el conjunto madrileño, que pagó en Balaídos su falta de acierto en ataque. El orden táctico marcó el primer tiempo. Al Celta le faltó el último pase que suele aportar Iago Aspas. Sin Borja Iglesias en punta, el equipo de Giráldez buscó desarmar a su rival con la velocidad de sus extremos, especialmente de Bryan Zaragoza, que tuvo la ocasión más clara de los celestes en el primer tiempo. Sucedió sobrepasado el ecuador del primer acto cuando el Celta sorprendió al Rayo descolocado. Batalla evitó el tanto gallego con una buena parada.

Real Sociedad 2-1 Barcelona

La Real Sociedad, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, doblegó este domingo por 2-1 al Barcelona en un encuentro loco en el que el árbitro anuló varios goles por fueras de juego y faltas previas.

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports