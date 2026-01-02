Rayo Vallecano - Getafe: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 18 de la LaLiga

LaLiga regresa tras el parón de Navidad con un derbi madrileño al que ambos equipos llegan separados por solo dos puntos. Sus malas rachas les obligan a vencer para alejarse de la zona caliente de la tabla

Tras el parón navideño, el Estadio de Vallecas acogerá el primer partido de 2026 con un derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe, ambos más pendientes de la zona baja de la tabla de LaLiga que de los puestos nobles de la misma. Separados por solo dos puntos a favor del cuadro azulón, el choque se presenta como una oportunidad de oro para alejarse del peligro y asomar la cabeza a posiciones más tranquilas, soñando incluso con meterse en la pelea por Europa.

Así llega al Rayo Vallecano

Para el conjunto franjirrojo, el duelo es poco menos que una 'final'. Los de Iñigo Pérez despidieron el año con una pésima racha de siete jornadas consecutivas sin vencer y eso les ha llevado a ocupar la decimoquinta plaza en la clasificación con 18 puntos, solo tres por encima del descenso.

Cuatro puntos de 21 posibles, fruto de cuatro empates y tres derrotas, es el pobre bagaje que acumula en esta serie un Rayo Vallecano que al mismo tiempo camina con paso firme en la Conference League, donde suma dos victorias consecutivas, y se jugará el pase a los octavos de la Copa del Rey ante el Granada el próximo 6 de enero. Urge, por tanto, volver a la senda del triunfo en el campeonato liguero para no meterse en verdaderos problemas.

Así llega el Getafe

Por su parte, el Getafe llega a la cita algo más desahogado, decimoprimero en la tabla con 20 puntos, lo que supone un colchón de cinco con respecto a la zona caliente. Pero su racha en diciembre no fue mejor que la de su rival. Tras vencer al Elche en casa por la mínima, los pupilos de José Bordalás enlazaron tres derrotas seguidas frente a Villarreal (2-0), Espanyol (0-1) y Real Betis (4-0).

Esta serie de resultados han llevado a los azulones a desengancharse de la pelea por un billete continental. Pero lo más preocupante es la sequía del equipo, pues no ha visto portería en ninguno de dichos encuentros. Es más, el cuadro getafense es precisamente junto al Rayo Vallecano el segundo equipo de LaLiga con menos goles a favor, ambos con 13, solo empeorados por el colista Oviedo, que apenas ha celebrado 7 tantos.

¿Dónde ver por TV el Rayo Vallecano - Getafe de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Rayo Vallecano y Getafe este viernes 2 de enero dará comienzo a las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas y se podrá ver en directo por por M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Rayo Vallecano - Getafe de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo.