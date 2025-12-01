Rayo Vallecano - Valencia: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

El Rayo Vallecano busca volver a la senda de la victoria mientras que el Valencia pretende sumar su segunda victoria consecutiva

El partido que cierra la decimocuarta jornada es el Rayo Vallecano ante el Valencia en el estadio de Vallecas.

El conjunto de Iñigo Pérez, está ubicado en la decimotercera plaza y tiene 16 puntos. La pasada jornada, empató a cero ante el Real Oviedo, en un partido marcado por la parada de Aarón Escandell al penalti lanzado por Isi Palazón, además de está acción hubo otras en el partido que pusieron en peligro la portería ovetense.

La entidad madrileña en su casa ha conseguido menos puntos que fuera, solo ha sacado 6 puntos en los cinco partidos que ha jugado en Vallecas, aunque espera que esta racha se acabe el día de hoy. En los últimos seis compromisos ligueros ha logrado tres victorias, un empate y dos derrotas.

Por otro lado, el Valencia, es decimoquinto de la tabla y cuenta con 13 puntos. El conjunto ché, la semana pasada se llevó la victoria en el derbi valenciano, aunque acabo 1-0 fue un partido muy atractivo y directo, que acabó con una chilena de Hugo Duro que puso la estaca final al Levante.

Rayo Descanso 1 - 0 Valencia Nobel Mendy 37'

Lejos de Mestalla, le cuesta sumar un mundo, tal es la dificultad que ha sumado solo 2 puntos fuera de su casa. Los últimos resultados de Corberán son tres derrotas, dos empates y una victoria al Levante. Aunque el historial tira por la victoria de los valencianos: 25 victorias, 10 empates, 15 derrotas.

Rayo Vallecano - Valencia CF: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el Rayo Vallecano y el Valencia, tendrá lugar este lunes 1 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano - Valencia CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar (302).

Rayo Vallecano - Valencia CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este lunes entre el Rayo Vallecano y el Valencia, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Iñigo Pérez, de Carlos Corberán y del resto de protagonistas.