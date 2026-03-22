Real Madrid - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 29 de LaLiga

El derbi de la capital llega cargado de cuentas pendientes, Real Madrid y Atlético de Madrid se citan en el Santiago Bernabéu en un duelo directo por la zona alta, con el recuerdo aún reciente de la goleada rojiblanca en la primera vuelta y con mucho más que tres puntos en juego

El Real Madrid, segundo con 66 puntos, afronta el derbi con la necesidad de no fallar si quiere seguir peleando por el liderato de LaLiga EA Sports. Enfrente estará un Atlético de Madrid que es tercero con 57 puntos y que ya demostró de lo que es capaz tras imponerse por 5-2 en el Metropolitano en el partido de la primera vuelta. Aquel resultado no solo dejó huella, sino que añade un punto extra de tensión a un choque que siempre va más allá de la clasificación.

El contexto actual refuerza aún más la importancia del encuentro. El Real Madrid llega con mejores números globales, con 31 victorias en 43 partidos, lo que refleja su regularidad a lo largo de la temporada. El Atlético, por su parte, presenta un balance más irregular en cuanto a cantidad de partidos, pero ha sabido mantenerse firme en la pelea por los puestos altos, demostrando que es un rival capaz de competir en cualquier escenario.

El Real Madrid obligado a responder en casa

El Real Madrid afronta el partido con una motivación evidente: reivindicarse tras el 5-2 encajado en la primera vuelta. Aquel golpe fue uno de los momentos más duros de la temporada para el conjunto blanco, y el Bernabéu se presenta ahora como el escenario perfecto para cambiar la narrativa.

El equipo madridista ha mostrado una gran fiabilidad durante el curso, especialmente en su estadio, donde suele imponer su ritmo y su calidad individual. En partidos de este calibre, el Madrid acostumbra a dar un paso adelante, apoyado en su capacidad para dominar los momentos clave y en una plantilla acostumbrada a este tipo de escenarios.

Además, la diferencia de puntos en la tabla convierte el derbi en una oportunidad estratégica: una victoria permitiría al Real Madrid consolidar su posición y abrir brecha con un rival directo, mientras que un tropiezo reactivaría aún más la pelea por la zona alta.

El Atlético de Madrid con la confianza del precedente

El Atlético de Madrid llega al Bernabéu con un argumento de peso: ya fue capaz de arrollar al Real Madrid en la primera vuelta. Ese 5-2 no solo refuerza la confianza del equipo rojiblanco, sino que demuestra que tiene las herramientas necesarias para hacer daño a su eterno rival.

El conjunto dirigido por el "Cholo" Simeone ha sabido mantenerse competitivo durante toda la temporada, aferrado a su identidad y a su capacidad para maximizar cada partido. Su posición en la tabla, tercero con 57 puntos, refleja esa constancia, aunque también le obliga a sumar si no quiere descolgarse de la lucha por los puestos de privilegio.

El Atlético sabe que el partido no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta, pero también es consciente de que un triunfo en el Bernabéu le metería de lleno en la pelea por la segunda plaza.

R. Madrid No Iniciado - At. Madrid

Real Madrid - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, está programado para el domingo 22 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 29 de LaLiga Real Madrid y Atlético de Madrid?

El Real Madrid - Atlético de Madrid de la jornada 29 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar y M+ LALIGA 3 (M167 O123), canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Madrid - Atlético de Madrid, encuentro de la jornada 29 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Madrid - Atlético de Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Santiago Bernabéu. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.