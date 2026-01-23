El Algeciras deja su huella en la Primera RFEF

El conjunto andaluz ha logrado un dato que le permite colocarse con el segundo mejor registro histórico de la Primera RFEF

La plantilla del Algeciras celebrando la victoria del pasado fin de semana ante el Betis Deportivo (2-0).@AlgecirasCF

Todas las competiciones tienen su dificultad, pero en esta cada mínimo detalle marca las diferencias. Si hay un equipo en el que esa precisión se está notando jornada tras jornada es el Algeciras CF. El conjunto dirigido por el madrileño Javi Vázquez está impresionando a sus rivales gracias a una solidez defensiva sobresaliente, hasta el punto de firmar uno de los mejores registros de la historia reciente de la categoría.

En los 20 partidos disputados hasta el momento, el Algeciras ha sido capaz de dejar su portería a cero en siete ocasiones. Un dato que no es un simple número más, ya que sitúa al conjunto andaluz como el segundo mejor registro histórico de la Primera RFEF desde su creación en la temporada 2021/22.

Un Nuevo Mirador inexpugnable

El último ejemplo de esta fiabilidad llegó la pasada jornada ante el Betis Deportivo. El triunfo por 2-0 en el estadio Nuevo Mirador no solo permitió sumar tres puntos importantes, sino que también supuso el séptimo partido consecutivo como local sin encajar gol en Primera Federación.

El feudo algecirista se ha convertido en un auténtico fortín, donde los rivales apenas generan peligro. La defensa, bien organizada y solidaria, junto al trabajo colectivo de todo el equipo, está siendo la base sobre la que el Algeciras construye su temporada.

Un registro histórico en Primera RFEF

Según los datos recogidos por Siglo Rojiblanco, las mejores rachas de porterías a cero en la historia de la Primera RFEF corresponden actualmente a varios equipos. En primer lugar aparece el CE Sabadell, con 10 partidos sin encajar gol en la presente temporada. Justo por detrás se sitúa el Algeciras, con siete encuentros.

Completan esta clasificación rachas de otras temporadas, como las del Deportivo de La Coruña y el Sevilla Atlético, ambos con seis partidos sin encajar, mientras que Real Murcia, Tarazona y Linares alcanzaron los cinco encuentros con la portería a cero.

Estos números refuerzan la idea de que el Algeciras no está firmando una buena racha puntual, sino una temporada muy seria en el plano defensivo, comparable a las mejores de la categoría.

Un reto directo por el play-off

En la clasificación, los algeciristas ocupan actualmente la sexta plaza del Grupo 2, grupo en el que el club compite por tercera temporada consecutiva. El próximo desafío será de máxima exigencia: este domingo 25 de enero visitan al Real Murcia en el Enrique Roca, en un duelo directo entre el quinto y el sexto clasificado.

El objetivo del Algeciras es claro: terminar entre los cinco primeros para pelear por el ascenso a Segunda División. Siempre se dice que un equipo se construye desde la defensa, y en este caso esa frase encaja como un guante. El Sabadell lidera la tabla con diez porterías a cero, mientras que el Algeciras sueña con seguir subiendo puestos y aumentando un registro defensivo que ya es histórico.