Remiro exculpa a Sergio Francisco y señala las similitudes entre Matarazzo e Imanol Alguacil: "Se acerca, habla contigo, te vacila un poco"

El portero de la Real Sociedad ha vuelto a hablar sobre el cambio de tendencia que ha tenido el equipo esta temporada desde el cambio de entrenador. El guardameta ha salido en defensa del antiguo técnico quien fue destituido en el mes de diciembre por los malos resultados

Remiro, como capitán de la Real Sociedad, ha hablado sobre el cambio de tendencia que ha tenido el equipo vasco desde que se hizo el cambio de entrenador, Pellegrino Matarazzo por Sergio Francisco. El portero ha querido exculpar al anterior técnico de los malos resultados en el comienzo de temporada y ha explicado que también hizo cosas muy buenas, pero que al final no funcionó. Por otro lado, ha asegurado que el estilo de entrenar de Pellegrino Matarazzo es similar al de Imanol Alguacil que se marchó al final de la campaña pasada.

Remiro, en una entrevista en Mundo Deportivo, ha salido en defensa de Sergio Francisco, quien fue despedido por los malos resultados de la Real Sociedad al comienzo de temporada. "Sergio también ha hecho muchísimas cosas muy buenas y no hemos ganado partidos por detalles también. O sea, no es que cambie tanto. No, ha cambiado, pero Sergio ha tenido muy buenos momentos que no hemos dado continuidad y también hemos trabajado muy bien y ha hecho cosas muy buenas. La realidad es que ahora llevamos tres partidos, cuatro con la Copa, que parecemos otra Real, incluso un poco diferente a la del tramo final de Imanol Alguacil, en cuanto a energía, ambición, profundidad, atacar espacios. Sí que ha cambiado, pero no es tantísimo el cambio, sino cambios en el día a día en cuanto a energía, fe. Es que son momentos, el fútbol son momentos y ahora estamos en el momento ese, en el que te sale. Te viene el Barça, estás como estás y ganas. En Getafe en el 96. última jugada y ganas".

Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, explica en qué se parecen Pellegrino Matarazzo e Imanol Alguacil

Álex Remiro, quien aún no ha renovado contrato con la Real Sociedad el cual expira al final de la temporada que viene (30 de junio de 2027), ha contado también que el estilo de entrenar de Pellegrino Matarazzo es similar al de Imanol Aguacil. "La relación con el jugador me recuerda un poco a la de Imanol Alguacil, porque sí que se acerca, habla contigo, te vacila un poco, es cercano, habla de cualquier tema y luego en el campo es exigente, trabajador, intenta tener todo controlado, todo analizado, hablado, comentado y preparado".

No es la primera vez que Álex Remiro habla de lo bien que le ha venido al equipo el cambio de entrenador. El portero le ha dado crédito al club con la decisión de buscar a un técnico extranjero. "No sé si el tema es la nacionalidad. Yo creo que era un momento en el que el club decidió cambiar la dinámica y de momento ha dado resultados. No sé si debía ser de fuera de Zubieta si o si".