Cordón descartó a Stanic para el Sevilla y ahora ofrecen 10 millones de euros por su fichaje

Víctor Orta tenía encarrilada la contratación del mediocentro ofensivo serbio por apenas dos millones, pero su relevo en la dirección deportiva nervionense lo rechazó. Ahora podría costar cinco veces más tras su gran temporada en el Ludogorets búlgaro

El paso de Antonio Cordón por el Sevilla FC no ha dejado precisamente los resultados esperados. De los siete fichajes realizados, contando el de Maupay en enero, todos coinciden en que el único que de verdad ha estado a la altura ha sido el meta Odysseas Vlachodimos, al que será imposible retener por las altas pretensiones del Newcastle. Es cierto que Batista Mendy fue importante en el tramo inicial del curso y que Alexis Sánchez lo ha sido al final, contando el veterano Azpilicueta con la coartada de sus recurrentes problemas físicos. De Gabriel Suazo, por su parte, se esperaba más, mientras que Fábio Cardoso es sin duda su gran fiasco.

Tras su marcha, el extremeño le ha dejado en herencia a su relevo, José Ignacio Navarro, las contrataciones de Juan Iglesias y Arouna Sangante, ambas a coste cero, además del engorro que supone el principio de acuerdo con Patrik Mercado, el cual insiste en hacer valer Independiente del Valle pese a la grave lesión del ecuatoriano. Cordón, por su parte, asumió el fichaje de Alfon González, que antes de su llegada había cerrado Víctor Orta. Pero en cambio descartó otras negociaciones avanzadas por el actual director deportivo del Valladolid, motivo por el cual se tiran de los pelos en Nervión.

Las gestiones de Víctor Orta por Petar Stanic

El madrileño tenía encarrilado el fichaje de Petar Stanic, mediocentro ofensivo serbio del TSC Backa Topola de su país. Ya tenía el si' del jugador, que había rechazado una propuesta del Vancouver de la MLS. Pero tras la salida de Orta, Cordón estudió esta posibilidad para finalmente descartarla, al entender que existían otras prioridades. El rendimiento protagonizado luego por el internacional serbio, aunque nacido en Croacia, revela sin embargo que su decisión pudo ser un error.

Los números de Petar Stanic: máximo goleador de la Europa League

Finalmente, Stanic puso rumbo al Ludogorets, que pagó 1,8 millones de euros por su fichaje, una cantidad similar por la que habría recalado en el Sevilla FC, pues se sentaron las bases para un acuerdo por dos millones. Allí, a sus 24 años, se ha destapado con 16 goles y 13 asistencias en 55 partidos oficiales. Además, no solo ha brillado en Bulgaria, sino también a nivel continental, pues puede presumir de haber sido el máximo anotador de la pasada edición de la Europa League con 7 dianas, las mismas que el brasileño Igor Jesus, del Nottingham Forest, pero en tres partidos menos (10).

Todo ello ha hecho que su valor de mercado crezca hasta los 3,5 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt. Pero el club de Razgrad, donde tiene contrato hasta 2028, se frota las manos al saber que ingresará mucho más dinero por el balcánico, preparado para dar un paso más en su carrera. De hecho, ya se le ha relacionado con equipos de primer nivel como el Milan.

El AZ Alkmaar tiene prisa

Pero según informa el medio de su país Tema Sport, Petar Stanic es pretendido por el AZ Alkmaar, que está dispuesto a poner sobre la mesa 7 millones de euros, pudiendo alcanzarse en su posible traspaso la barrera de los 10 kilos mediante diferentes bonus. De este modo, el conjunto neerlandés pretende adelantarse a la competencia para incorporar lo más pronto posible al ex del Estrella Roja, tirando la casa por la ventaja para convertirle en el fichaje más caro de su historia, superando los 7,3 millones que pagó el pasado verano al Maccabi Tel Aviv por el extremo brasileño Weslley Patati.

También marca con la selección de Serbia

Mientras tanto, Stanic ha formado parte en estos últimos días de la convocatoria de Veljko Paunovic para los amistosos disputados por Serbia, que no estará en el Mundial. Así, el pasado viernes partió como titular ante México e hizo el único gol de su selección en la dura derrota por 5-1. Lo que pudo ser y no fue en el Sevilla FC, que también descartó al lateral zurdo brasileño Mauro Júnior, ahora vinculado con el Real Betis tras su gran temporada en el PSV Eindhoven, donde ha firmado 11 asistencias en 37 choques.