El CTA niega la mayor con el pisotón de Thiago Almada a Oso en el Sevilla - Atlético: "La decisión de árbitro y VAR es correcta"

En el programa 'Tiempo de Revisión' considera que el futbolista colchonero se comportó de manera muy cuidadosa con el lateral zurdo nervionense, aplaudiendo así la decisión de Díaz de Mera de dejar la acción en una simple falta, sin una amonestación ni mucho menos una expulsión por roja directa

El Sevilla FC se ha convertido en actor principal del elenco de 'Tiempo de Revisión', el serial que cada semana publica el Comité Técnico de Árbitros (CTA) a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para analizar en profundidad algunas de las jugadas que más polémica suscitan en la jornada recién concluida y en la que, como cabe deducir, suelen hacer complicados ejercicios de contorsionismo corporativo para defender las actuaciones de los colegiados aunque conlleve contradecir teorías expuestas con anterioridad.

Muy rara vez rectifican y esta semana no va a ser una excepción. Para el programa de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, el CTA tenía donde elegir en el Sevilla FC - Atlético de Madrid. Los comentaristas arbitrales discrepaban con la acción del penalti de Dani Martínez sobre Isaac Romero, que Akor Adams transformó en el 1-0, y el tanto del 1-1 (Javi Boñar) llega precedido de un claro empujón de Julio Díaz sobre Juanlu Sánchez. Ni una ni la otra, la acción analizada ha sido la del llamativo pisotón de Thiago Almada sobre Joaquín Martínez 'Oso'. Por supuesto, la RFEF considera que no era merecedora de expulsión, a pesar de que sí opinan que Sergio Gómez (Real Sociedad) estuvo bien expulsado por una acción similar, y tampoco de amarilla.

La explicación del CTA al pisotón de Thiago Almada sobre Oso en el Sevilla - Atlético de Madrid

La portavoz del CTA, Marta Frías, explica con todo detalle la postura con respecto a la acción en la que el atacante rojiblanco pisa la tibia del defensor blanquirrojo. "El árbitro señala falta y el VAR respalda la decisión. Para el CTA, la decisión de campo es correcta. No existe acción punible ni intencionalidad y el VAR actúa adecuadamente al no intervenir", sentencia, avalando la decisión de colegiado castellano-manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos y de su asistente en sala de visionado, el asturiano Pablo González Fuertes.

"Se produce una disputa del balón entre un jugador de Sevilla y uno del Atlético de Madrid. El jugador local llega antes al balón y el visitante, intentando evitar el contacto, salta. En la caída, de manera involuntaria, apoya el pie en la pierna del rival que se encontraba en el suelo, saltando posteriormente para evitar, con su propio peso, presionar en el tobillo del adversario", relata la portavoz mientras se ven las imágenes del impacto que pudo hacer mucho daño a Oso y por que el que Almada no sólo no vio tarjeta rota, sino que ni siquiera fue sancionado con amarilla. Era el minuto 75, con un exiguo 2-1 en el marcador.

El CTA analiza en esta nueva entrega un total de seis jugadas previamente revisadas por el Comité de Asesores en la jornada 31 en Primera división y en la 35 de Segunda: Real Madrid - Girona FC (Minuto 88), Sevilla FC - Atlético de Madrid (Minuto 76), CA Osasuna - Real Betis (Minuto 37), RC Celta de Vigo - Real Oviedo (Minuto 57), Málaga CF - UD Las Palmas (Minuto 9) y SD Huesca - RC Deportivo de La Coruña (Minuto 94).