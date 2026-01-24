Del brazalete de Juanlu a la chilena de Kike Salas, orgullo canterano: "Está a un nivel extraordinario, es increíble"

Los dos canteranos fueron titulares y de los mejores del partido; el carrilero dejó una asistencia y cumplió "un sueño de niño" tras portar el brazalete, el central fue el líder de la defensa e incluso se atrevió con un remate acrobático: "Ya hasta confiaba que podía meter, pero no"

Juanlu y Kike Salas han sido dos de los canteranos que han salido de inicio hoy ante el Athletic, también estaban Carmona o Isaac Romero, y en la segunda parte saltaron al campo otros como Castrín, Oso o Manu Bueno, pero sobre todo ellos dos cuajaron un gran partido en particular.

Así, Juanlu no dudada en destacar el gran partido de su compañero, que hoy en el centro de la defensa ha tenido mucho trabajo pero todo lo ha solventado bien. "Kike lleva unos pocos de partidos que está jugando a un nivel extraordinario. Lo necesitaba después de una racha en la que no ha jugado tanto, creo que ha sido el mejor del equipo, se lo ha echado toda la defensa a la espalda y se deja todo siempre", ha reconocido.

Analizando el valor de este triunfo, el quinteño ha explicado: "Por como veníamos, lo necesitábamos por estar delante de nuestra gente. Nos pusimos debajo en el marcador y es verdad que en unos pocos de partidos, cuando nos han metido el primer gol, el equipo ha dado un bajón pero llevamos dos semanas demostrando que el equipo sigue, pese a las adversidades y este es el camino".

Además, Juanlu ha podido lucir por primera vez el brazatele de capitán, algo que nunca olvidará. "Para mí ha sido un sueño después de tanto trabajo desde chico, todos los niños sueñan con ponerse el '16' y luego encima el brazalete... es increíble. Después de mucho trabajo, es un sueño poder cumplirlo", ha reconocido Juanlu, que acababa aclarando que la victoria era justa: "Hemos demostrado que sabemos sufrir, también en los minutos finales. Nos pusimos por delante y ha sido una victoria trabajadísima, por supuesto".

Kike Salas, de las molestias a la chilena

Tras Juanlu, aparecía por los medios oficiales del Sevilla Kike Salas, que ha sido el líder de la defensa en la tarde de hoy. "Ha sido un partido muy duro hasta el final. Hemos sufrido pero el equipo ha logrado revertir la situación, ellos se pusieron por delante. Fue bueno que empatáramos rápidos, tuvimos seguridad y confianza, hemos tenido también nuestras opciones para finalizar, pero muy contentos por las victorias porque nos viene bastante bien", ha analizado.

De hecho, el aruncitano ha desvelado que ha pasado "unos meses bastante duros" por sus problemas físicos. "He tenido unas molestias que no me dejaban casi levantarme de la cama. He trabajado mañana y tarde con los fisios para cuando entrara, hacerlo de la mejor forma posible, sin recaer. Estoy contento de poder ayudar al equipo en el campo".Además, le preguntaban al central sobre remate de chilena con el que intentó marcar. "Cuando vamos de la mano con la afición es más fácil, han estado apoyando hast el final y es un plus. La chilena... me venía de espalda, ya hasta confiaba que podía meter, pero no. Si meto esa chilena... no le he dado muy bien pero era la única opción que tenía pero muy contento por la victoria, nos la mereciamos".