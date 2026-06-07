Monchi pide "una vía de solución" para el Sevilla tras el 'no' a Sergio Ramos: "Lo antes posible"

El actual director general deportivo del Espanyol prefiere ver "con esperanza" la incierta situación institucional del club de Nervión, aunque al mismo tiempo no esconde su preocupación y entiende que hay que moverse con urgencia para "de una vez por todas saber cuál es el camino a seguir"

Como no puede ser de otro modo, cada vez que tiene una aparición pública Monchi es cuestionado por la compleja situación institucional del Sevilla FC. Mucho se habló sobre un nuevo regreso del isleño en caso de que la Tercera Vía, liderada por Antonio Lappí y Fede Quintero, hubiese conseguido convencer a los máximos accionistas para hacerse con el control del club, algo que parece prácticamente descartado. También hubo quien quiso ver en su buena relación con Sergio Ramos y su hermano René (sus socios en el CD San Fernando 1940) una rendija abierta para verle de nuevo al frente de la planificación blanquirroja. Pero nada de ello ha sucedido y en su lugar ya ejerce como director general deportivo del Espanyol, asistiendo desde la distancia con tristeza, como todos los sevillistas, al incierto futuro nervionense

Pese a todo, Monchi no pierde la fe. O al menos así lo ha vuelto a expresar. "Quiero verlo con la esperanza de que se solucione lo antes posible la situación. La que sea, porque ahora mismo es difícil saber lo que puede pasar. Pero eso es lo que deseo como sevillista que soy, que se encuentre una vía de solución y que de una vez por todas podamos ver cuál es el camino a seguir", aseguró a ElDesmarque y El Chiringuito TV con motivo de su presencia en el V Titan Fight Tournament que acoge su localidad natal.

No ha hablado con Sergio Ramos, pero lo vio "con mucha ilusión"

Tras el sainete en el que se ha convertido la compra-venta del club, con la nueva oferta a la baja de Sergio Ramos y las familias que ostentan el poder buscando con urgencia un nuevo comprador, el de 'León de San Fernando' asegura que no ha hablado de ello con el camero ni su hermano. "Si te soy sincero, con Sergio hablé hace tiempo. Con René he hablado, pero hemos hablado más de este evento que de otra cosa porque también respetamos los momentos de cada uno. Creo que a mí, cuando me preguntan, contesto, y en estos últimos días, soy sincero, imagino que Sergio y René habrán estado muy liados y no hemos hablado. Hemos hablado del evento porque iba a venir, al final no ha venido y poco más", afirmó.

Pero, obviamente, está bien informado de todo lo que se cuece. Y aunque las negociaciones con el camero están completamente rotas, intentó hacer un ejercicio de optimismo al respecto, insistiendo en que solo desea lo mejor para su ex equipo. "Vamos a ver. Vi el otro día la rueda de prensa de Sergio y le vi con mucha ilusión, vamos a ver. Yo quiero ver el lado positivo, quiero ver que se pueda encontrar una solución y que lo antes posible pase esto y se encuentre el camino", recalcó.

Centrado en el Espanyol y el CD San Fernando 1940

Por otro lado, Monchi se refirió a su nueva situación profesional, en la que como dejó claro desde el principio, no desatiende sus funciones como presidente del club de su ciudad. "Vamos echándole horas de avión y más tiempo evidentemente en Barcelona pero también en San Fernando. Me estoy repartiendo el tiempo y al final con las nuevas tecnologías se puede hacer todo. Contento de estar centrado en el Espanyol como director general deportivo y estar atento a todo lo que pase en San Fernando", aseguró.

Con respecto al club perico, el ex sevillista aseguró sentirse muy a gusto en sus primeros pasos. ""Me he encontrado un club con mucha ilusión y con ganas de crecer, con mucha confianza. Todo lo que me habían dicho y comentado para convencerme se está cumpliendo, con lo cual, estoy muy feliz. Ahora, el balón está en mi tejado y esa confianza que noto por las calles en Barcelona, en los medios, en redes sociales y por parte de la propiedad, devolverla con trabajo", afirmó.

Pero al mismo tiempo, el isleño está muy pendiente del CD San Fernando 1940, ofreciendo algunos detalles de lo que será la nueva temporada. "A día de hoy, lo más normal y no digo al 100% porque nunca se sabe, es que compitamos en Segunda Andaluza y ya lo he dicho, no pasa nada. Hacer la plantilla lo más competida posible, a disfrutar como se disfrutó el año pasado en Tercera y a intentar ir quemando etapas año tras año", sentenció.