El Sevilla acaba la semana con una buena noticia: Alexis Sánchez se apunta a Mallorca

El veterano atacante chileno, junto a los fatigados Gudelj y Sow, han acaparado la atención en la vuelta al trabajo del conjunto nervionense después de la necesitada victoria ante el Athletic Club celebrada en la tarde-noche del sábado

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este domingo después del necesario alegrón vivido la noche anterior en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el mermadísimo equipo de Matías Almeyda logró su primera remontada liguera de la presente campaña, después de haber encajado el primer gol del partido en 12 de las 21 jornadas disputadas hasta la fecha. Además, la felicidad por la victoria ante el Athletic Club (2-1) ha tenido continuidad en la sesión de recuperación celebrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, donde Alexis Sánchez ha dado la sorpresa agradable al ejercitarse de nuevo con el grupo y apuntarse para la visita al RCD Mallorca de dentro de ocho días.

Alexis Sánchez se entrena con el grupo; los problemas de Sow y Gudelj no pasan a mayores

En esta matinal dominical, el plantel blanquirrojo se ha ejercitado a puerta cerrada en las instalaciones que el club tiene en la Carretera de Utrera, donde los jugadores que más minutos disputaron ante el Athletic Club se han quedado realizando trabajo de recuperación en el gimnasio. Entre ellos, Nemanja Gudelj y Djibril Sow, quienes se vieron obligados a pedir el cambio por molestias. Mientras, el resto del plantel se ha entrenado con normalidad con la incorporación de Alexis Sánchez, quien de momento sólo ha realizado trabajo parcial y se integrará poco a poco.

El veterano delantero chileno se ha perdido los duelos ligueros ante Elche CF y Athletic Club por culpa de una pequeña rotura de fibras que sufrió en el choque del pasado 12 de enero ante el RC Celta de Vigo, fruto del esfuerzo realizado para ayudar al equipo a pesar de que venía arrastrando dolor en la zona de la cadera y la pelvis desde la cita del 4-E frente al Levante UD. Hasta ahora, la evolución ha sido positiva y el '10' confía en llegar a tiempo para el duelo en Mallorca, aprovechando que hay ocho largos días por delante al haber sido fijado para el cierre de la jornada 22: lunes 2 de febrero a las 21:00 horas.

Alfon afina su puesta a punto; Azpilicueta y Januzaj entran en la última fase de sus recuperaciones

Del mismo modo, Matías Almeyda ya expresó en la rueda de prensa previa al duelo sabatino que confía en también tener disponible a Alfon González, quien desde el viernes se ejercita con el resto de sus compañeros tras permanecer de baja estos 25 días de 2026 por un problema en el sóleo. El Sevilla descansará lunes y martes para volver al trabajo el miércoles con entrenamientos diarios hasta el domingo que viene.

Igualmente, en principio Djibril Sow no debería tener problemas para llegar a la cita en tierras baleares a pesar de tener que pedir el cambio en el descanso del partido contra el Athletic, en el que también se retiró acalambrado un Nemanja Gudelj que de todos modos no podrá jugar ante el RCD Mallorca por sanción, tras ver su quinta amarilla de la temporada.

Asimismo, en la recta final de sus respectivos procesos de recuperación aunque con la cautela recomendable después de varias recaídas se encuentran también César Azpilicueta, con una idéntica lesión en el sóleo, y Adnan Januzaj, aquejado de nuevo de los músculos isquiotibiales.

Más tiempo van a necesitar los también convalecientes Rubén Vargas y Tanguy Nianzou -ambos con sendos daños en el bíceps femoral-, así como Marcao Teixeira, quien además de tener que cumplir aún dos de sus seis partidos de castigo por la expulsión ante el Real Madrid sufre la rotura del escafoides de su pie izquierdo que mantendrá por un largo tiempo al central brasileño alejado de los terrenos de juego.