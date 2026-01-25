Real Sociedad - Celta: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 21 de LaLiga

Real Sociedad y Celta se citan en el Reale Arena en un choque con aroma europeo, donde ambos llegan al alza y con la ambición de aprovechar su buen momento para seguir creciendo en la clasificación

La Real Sociedad recibe al Celta en el Reale Arena en un partido con claros tintes europeos. El conjunto donostiarra, tras un inicio de temporada muy criticado, ha logrado reconducir su situación y ocupa actualmente la novena posición, con la ambición de acercarse a los puestos europeos si los resultados acompañan. Además, el equipo txuri-urdin afronta el choque con el estímulo añadido de seguir vivo en la Copa del Rey, donde ya se encuentra en cuartos de final, un factor que refuerza la confianza del grupo.

El Celta de Vigo llega en uno de sus mejores momentos del curso, encadenando una racha positiva de tres victorias consecutivas que le ha permitido situarse empatado a puntos con el Betis en la séptima plaza. El conjunto celeste ha encontrado regularidad y competitividad, y viaja a San Sebastián con la intención de seguir presionando la zona alta y confirmar que su buen momento no es casualidad.

El duelo se presenta como un choque directo por Europa, con dos equipos en clara progresión y objetivos similares. La Real buscará hacer valer el factor campo para dar un nuevo paso al frente en la clasificación, mientras que el Celta tratará de prolongar su dinámica ascendente en un escenario exigente. Un partido marcado por la ambición, la igualdad y la presión por no frenar la buena racha.

R. Sociedad No Iniciado - Celta

Real Sociedad - Celta: fecha y horario del partido en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Real Sociedad y Celta en el Reale Arena está programado para el domingo 25 de enero de 2026, con inicio previsto a las 18:30 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 21 de LaLiga que enfrentará a Real Sociedad y Celta?

El Real Sociedad - Celta de la jornada 21 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110) o M+ LALIGA HDR (M440 O111), que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad – Celta, encuentro de la jornada 21 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Celta de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Reale Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas