El Sevilla difunde un histórico regalo para su afición con motivo del 136 cumpleños de la entidad

El club nervionense vivirá este domingo, día 25 de enero, un nuevo cumpleaños que confía en poder celebrar con una victoria ante el Athletic Club y motivo por el que ha obsequiado a su fiel hinchada con un valioso objeto de coleccionista: la fotografía más antigua del fútbol español

Aquello que contaban las lenguas antiguas acerca de esa ilusión nacida un 14 de octubre (de 1905) no era del todo preciso, pues el trabajo posterior de los investigadores del área de historia del Sevilla FC lograron probar que la fundación de la entidad se remonta a un 25 de enero de 1890. Es decir, este próximo domingo el club nervionense celebra su 136 cumpleaños, efeméride que espera poder festejar con dos regalos para su afición: el primero, y sin duda el mejor, sería una victoria ante el Athletic Club en la tarde de este mismo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la antesala de su longevo aniversario; el segundo es una fotografía histórica sobre ese incipiente equipo que nacía en la capital andaluza a finales del siglo XIX.

El Sevilla FC comparte "la fotografía más antigua del fútbol español"

"El Sevilla FC cumple este domingo 136 años de vida y lo celebra compartiendo públicamente un importante hallazgo histórico: una fotografía de uno de los encuentros disputados por el Sevilla FC frente al Huelva Recreation Club en la década de 1890. Una instantánea que, además de ser el primer registro gráfico del club sevillista, viene a ser también la imagen más antigua del fútbol español", explican los medios del club blanquirrojo a través de un reportaje de elaboración propia.

El Sevilla FC explica que este documento, que por primera vez ahora por fin consigue ver la luz, "ha permanecido oculto durante más de 130 años después de haber sido conservado durante toda su vida por Hugo MacColl, primer capitán del Sevilla FC en 1890, hasta su fallecimiento en 1915". "Años después, gran parte del archivo familiar fue depositado en Lochaber Archive Center, situado en localidad escocesa de Fort William. El Área de Historia del Sevilla FC, que ya estableció contacto con esta institución en 2012, ha logrado recabar diferentes imágenes y otros documentos desde entonces, hasta poder encontrar esta valiosa fotografía", añade el escrito del club, que agrega que la imagen está siendo objeto de estudio.

"La instantánea fue tomada en Huelva por el fotógrafo malagueño Baldomero Santamaría Moyano a principios de la década de 1890. En ella, además del propio Hugo MacColl, han sido ya identificados algunos de sus protagonistas, tanto del Sevilla FC como del Huelva Recreation Club y del Riotinto English Club, entidad que solía reforzar el conjunto de la capital onubense en sus enfrentamientos con el 'team' sevillista. Tal y como señalaba el Dundee Courier & Argus en su edición del día 17 de marzo de 1890, los jugadores aparecen perfectamente equipados para la práctica del fútbol, aunque no de manera uniforme", explica la nota.

Coincidiendo con este 136 aniversario de su fundación como club, el Sevilla FC se congratula del éxito obtenido en las laboriosas gestiones que ha llevado a cabo para "poder hacer uso de esta histórica fotografía y poder así compartirla con todo el mundo del fútbol, especialmente con todos los sevillistas, que hoy encuentran un nuevo motivo de orgullo para ejercer como tales".