El Sevilla prepara el regreso liguero bajo la niebla y sin poder contar aún con Peque ni Rubén Vargas

El conjunto nervionense se ha ejercitado en sesión matinal para seguir ensayando el choque del domingo ante el Levante con el atacante catalán y el internacional suizo todavía sin poder ponerse todavía a las órdenes de Matías Almeyda

El Sevilla FC ha realizado en la mañana de este martes su tercer entrenamiento después de gozar de ocho días de vacaciones navideñas y sigue subiendo pistones en su preparación de cara al regreso de la competición oficial el próximo 4 de enero con la visita del Levante UD al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 18 de LaLiga EA Sports. El día no ha ofrecido novedades en cuanto a la siempre poblada enfermería, en la que un día más continúan Gerard Fernández 'Peque', Rubén Vargas y el ya descartadísimo Gabriel Suazo.

El Sevilla FC se entrena sin Peque, Vargas, Suazo, Akor Adams ni Ejuke

El equipo de Matías Almeyda regresó al trabajo en la tarde del domingo, con una sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios que contó con las buenas noticias de las incorporaciones de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou; pero en la mañana del lunes el club dio a conocer la recaída de Suazo, baja segura para al menos un mes. Además, Peque se ausentó por un proceso gripal que le mantiene este martes como ausente pero no le impedirá estar ante el Levante.

A priori, también intentará llegar Vargas, aunque el suizo anda un poco más justo de tiempos pese a su esfuerzo por volver al trabajo antes de la fecha marcada y tampoco se ha ejercitado este martes bajo una densa niebla. Cuestión diferente es la de Marcao Teixeira, por quien el club ha recurrido al Comité de Apelación para intentar rebajar la sanción de seis partidos por su expulsión contra el Real Madrid.

Asimismo, tampoco han estado presentes los internacionales nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes en la tarde de este martes (17:00 horas) afrontan la tercera y última jornada de la Fase de Grupos de la Copa de África con un duelo contra Uganda ya sin nada en juego. Las 'Súper Águilas Verdes' ganaron las dos primeras citas y están matemáticamente clasificadas para la eliminatoria de octavos de final que afrontarán el lunes 5-E (20:00 horas, aún sin rival definido); por lo que como mínimo se perderán también el partido ante el Levante UD. Cabe recordar que Álvaro Ferllo, que tampoco estuvo en la sesión del lunes, ya ha rescindido su contrato y se ha convertido en la primera salida en el mercado invernal de fichajes.

La plantilla del Sevilla FC volverá a ejercitarse en sesión matinal en las instalaciones de la carretera de Utrera durante la mañana de este miércoles -último día del año- y estrenarán el 2026 ejercitándose a partir de las 18:00 horas del jueves 1 de enero. Para el viernes 2 y el sábado 3, Almeyda retomará el horario mañanero para ultimar los preparativos del regreso a LaLiga EA Sports, que es la única competición en liza que les queda a falta aún de más de la mitad de la temporada 25/26. El choque ante el Levante UD será el domingo 4 a las 14:00 horas.