Marcelino se espera lo peor con la lesión de Juan Foyth: "Todo hace indicar que va a estar muchos meses fuera de los terrenos de juego"

La lesión de Juan Foyth fue la nota más negativa de la derrota del Villarreal ante el Real Madrid. Todo apunta a que el argentino se perderá lo que resta de temporada tras notar un fuerte dolor en el tendón de Aquiles. Marcelino aseguró que las previsiones sobre la baja del futbolista no son nada positivas

El Villarreal salió derrotado frente al Real Madrid, aunque el 0-2 que le endosó el cuadro de Arbeloa no fue la notica más pésima para Marcelino García, que se espera lo peor con la lesión de Juan Foyth destacando que "todo hace indicar que va a estar muchos meses fuera de los terrenos de juego". "El pobre ya lleva bastantes golpes. Luego no le he visto. Creo que se ha ido a hacer pruebas. Pero todo hace indicar que va a estar muchos meses fuera de los terrenos de juego. Ojalá no sea así", subrayó el técnico del Villarreal.

La lesión de Juan Foyth

El defensa argentino Juan Foyth sufre una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, según explicaron este sábado fuentes del Villarreal, tras hacer una primera valoración médica al jugador que se retiró lesionado en el primer tiempo del encuentro ante el Real Madrid. El club 'groguet' aún debe hacerle nuevas pruebas a Foyth para confirmar el alcance de la lesión pero en la entidad temen que sufra una lesión grave. Foyth se tuvo que retirar del terreno de juego a los veinte minutos, tras una acción en la que trataba de defender a un jugador del Real Madrid y lo hizo cojeando y ayudado por miembros del cuerpo médico del club. "Perderlo es un golpe duro, pero hay que sobreponerse”, aseguró Marcelino, que también elogió el nivel mostrado por Pau Navarro a la hora de frenar a Vinícius.

Marcelino destaca la falta de contundencia del Villarreal durante el choque ante el Real Madrid

Además, Marcelino García Toral afirmó este sábado tras la derrota ante el Real Madrid (0-2) que a su equipo le faltó “contundencia, fortuna y meter goles” para lograr un resultado positivo. "Ante equipos de alto nivel, el porcentaje de goles es escaso", dijo el asturiano, que indicó que el Real Madrid "apenas" les hizo ocasiones.

"Hemos competido de tú a tú al Madrid. Me fastidia que haciendo buenos partidos y estando cerca siempre hay algo que no nos acompaña", explicó Marcelino, que recordó que para ganar a los grandes deben juntarse todos los factores a favor de su equipo. "Nosotros tuvimos ocasiones más claras que el Madrid y desde su primer gol al segundo, que llegó en el descuento, no nos llegaron nada. Creo que lo hicimos muy bien", reiteró el asturiano, que admitió que su equipo no estuvo fino en el último pase.