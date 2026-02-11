La NHL abre las puertas y las estrellas globales coparán el hockey hielo de los JJOO

El hockey hielo será uno de los grandes atractivos de estos JJOO de Milano-Cortina, una vez que el COI y la NHL han llegado a un acuerdo para el regreso de las grandes estrellas mundiales a la cita olímpica

Este miércoles 11 de enero es uno de los grandes días del calendario olímpico, pues da inicio la competición de hockey hielo, que esta edición es muy especial. 12 años después los jugadores de la NHL, la mejor liga del mundo, van a volver a pelear por la corona de los cinco aros. Tras las sonadas ausencias en Pyeongchang debido a que el COI se negó a costear los seguros de los jugadores; y en Pekín, donde la pandemia del COVID lo hizo inviable, esta vez las negociaciones han llegado a buen puerto y no faltarán los mejores del mundo.

Tras toda esta discusión, la NHL tiene en Italia a 148 jugadores, o lo que es lo mismo, casi la mitad del total de todos los presentes. Después de la liga norteamericana, la siguiente que más suma es la National League suiza, con 38, y la Czech Extraliga de República Checa, con 24. Aún pese a haber cedido, la NHL está algo tensa y en los casi diez días de parón -del 11 al 18 de febrero-, van a estar pendientes de muchas cosas. Como grandes preocupaciones aparecen el hielo y las dimensiones de la pista, algo más pequeña que lo que suele encontrarse, lo que puede provocar colisiones más violentas. Y en un deporte tan violento, donde las lesiones están a la orden del día, esto puede ser un muy grave problema.

Estrellas por doquier

En lo que se refiere a las grandes estrellas sobresalen los equipos de Canadá y Estados Unidos, que además tienen serias rencillas entre ellos tras medirse en la Copa de las Naciones. En el bando canadiense está el mejor jugador del planeta, Connor McDavid, aunque en su equipo va a tener mucha ayuda de la mano de leyendas como Sidney Crosby, Nathan MacKinnon. Tampoco se queda atrás Estados Unidos, con los hermanos Hughes y los Tkachuk, además de una estrella como Auston Matthews.

No serán los únicos, pues a nivel europeo hay también un talento altísimo, como en Alemania, con el centro de los Edmonton Oilers Leon Draiseitl; o en Finlandia, con Sebastian Aho; además del suizo Nico Hischier, quien es uno de los mejores delanteros defensivos de la NHL y ahora dará un paso al frente. Por otro lado, la ausencia está clara, el equipo de Rusia, lo que nos privará de ver a algunos de los mejores jugadores del mundo, especialmente la gran leyenda Aleksandr Ovechkin, además de grandes estrellas como Kucherov o Panarin.