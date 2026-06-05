Carlos Sainz alerta al Gran Premio de Mónaco del peligro que corren

El madrileño tiene otra oportunidad para seguir ampliando su casillero de puntos en tierras monegascas, donde lograr una buena 'Qualy' resulta casi definitivo para el domingo

Este fin de semana no habrá sprint, sólo habrá el botín dominical de la carrera larga. Pero igualmente la jornada del sábado en el Gran Premio de Mónaco será también decisiva, porque en un trazado urbano y complejo como el de Montecarlo, hacer una buena Calificación casi que te garantiza el premio debido a que los adelantamientos son prácticamente imposibles.

Por eso, Carlos Sainz ha aterrizado en tierras monegascas, donde reside Fernando Alonso, con ganas de rock and roll: "Creo que, por primera vez este año, parece que vamos a tener una clasificación en la que sólo tendremos que centrarnos en la vuelta de salida, los neumáticos y luego encontrar la manera de darlo todo, lo que creo que nos hará sonreír al final de la clasificación".

"La clasificación en Mónaco siempre es especial, creo que todos los pilotos la esperan con ganas y creo que será interesante ver cómo se comporta este coche con un motor mucho más similar al del año pasado, cómo se conduce y qué sensaciones transmite, y eso también debería darnos quizá algunas pistas sobre hacia dónde debe ir la categoría", continuó el piloto de Williams en su intervención mediática.

Carlos Sainz solicita un cambio a la F1

Pero no todo es ilusión y ganas de competir en Carlos Sainz. El piloto español también anda dándole vueltas a un asunto que sigue sin entender en Mónaco, el hecho de que no se divida la parrilla en dos grupos, como sí se hace en la F2 y la F3.

"Sigo sin entender por qué no hacemos grupos separados en la Q1. Lo he sugerido varias veces. No afectaría en absoluto al orden de clasificación si se hace con 11 coches y 11 coches, se separan los compañeros de equipo o algo así y los tres últimos no pasan. No entiendo por qué no lo hacemos, porque la Q1 aquí es un poco una lotería con el tráfico y las banderas, así que todo le puede pasar a cualquiera", dijo el de Williams.

Por último, cuestionado por si era algo que habían debatido con la FIA y la FOM, Sainz subrayó lo que el presidente de la GPDA ha dicho: "No, creo que todos los viernes sale a colación en la sesión informativa de pilotos en Mónaco, pero luego se olvida hasta la sesión informativa del año siguiente".

Así va el Mundial de F1 antes del Gran Premio de Mónaco 2026

1. A. Antonelli: 131 puntos

2. G. Russell: 88 puntos

3. C. Leclerc: 75 puntos

4. L. Hamilton: 72 puntos

5. L. Norris: 58 puntos

6. O. Piastri: 48 puntos

7. M. Verstappen: 43 puntos

8. P. Gasly: 20 puntos

9. O. Bearman: 18 puntos

10. L. Lawson: 16 puntos

11. F. Colapinto: 15 puntos

12. I. Hadjar: 14 puntos

13. C. Sainz: 6 puntos

14. A. Lindblad: 5 puntos

15. G. Bortoleto: 2 puntos

16. E. Ocon: 1 punto

17. A. Albon: 1 punto

18. N. Hulkenberg: 0 puntos

19. V. Bottas: 0 puntos

20. S. Pérez: 0 puntos

21. L. Stroll: 0 puntos

22. F. Alonso: 0 puntos