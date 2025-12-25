La Fórmula 1 entra en la era de la fiabilidad y reduce los abandonos al mínimo

La F1 atraviesa una de las etapas más estables de su historia. La temporada 2025 ha dejado el porcentaje de abandono más bajo del siglo XXI, un dato que confirma hasta qué punto la fiabilidad se ha convertido en una de las prioridades del paddock

La última campaña de la Fórmula 1 ha cumplido un nuevo récord. Y no, nada tiene que ver con que Lando Norris arrebató el título del Mundial de Pilotos tras cuatro años de liderato de Max Verstappen. En esta ocasión se trata de que en 2025 se registró el menor porcentaje de abandonos del siglo XXI. Y tiene que ver con la profesionalización y el avance de la tecnología, que ya nada tiene que ver con el principio de los 2000.

Las tasas de abandono caen en picado

Para ser conscientes de esta evolución, tenemos que echar la vista atrás y viajar al principio de los 2000, cuando la tecnología no era, ni mucho menos, tan precisa. Los motores, las cajas de cambio y sistemas hidráulicos fallaban con mucha más frecuencia de la esperada. Entonces se vivía al día, ahora no, los materiales ya permiten que no haya que cambiar con tanta frecuencia los elementos.

También ha metido mano la FIA en esto a lo largo de los años, siendo ahora obligatorio un número limitado de motores por temporada y cajas de cambio que tienen que ser duraderas en varias carreras. Esta limitación hizo que las escuderías se vieran obligadas indirectamente a priorizar la fiabilidad por encima del rendimiento, haciendo que los abandonos por tanto se redujesen exponencialmente.

La tecnología evita los abandonos

Lo que también ocurría en aquellos maravillosos 2000, recién entrados como quién dice a la era tecnológica, era que muchos de los errores se descubrían en la pista. Ahora ya eso no ocurre, para eso están las simulaciones por ordenador que cada vez son más fiables y que pronto podrá implementar a mayor escala la IA para convertirse en todo un laboratorio de datos. El dato que hace que se reflexione sobre todo esto es impresionante: En el 2000 se cifraba en un 42% mientras que en esta última temporada tan solo ha sido de un 12%.

El papel de la mano de obra humana también es muy importante, ya que cada vez es menos común que haya errores humanos en boxes o en el acicalamiento del coche. También los pilotos tiene la misión de gestionar al completo desde las primeras vueltas elementos como el motor, el chasis o los neumáticos, sin que exista la posibilidad de ir al cinco raspado ya que la precisión es la que prima. Eso sí, si se mira desde una perspectiva más conservadora, quizá esta tecnología punta ha hecho más complicado un espectáculo puro y duro: Que salga un Safety Car o que algún piloto se arriesgue más de la cuenta y monte un lío en la pista. 2026 es ahora un misterio, solo queda esperar para ver como funcionan las nuevas reglas de la FIA.